Став на захист добровільно і з першого дня: під Бахмутом загинув ще один український журналіст

Під час роботи журналістом чоловік був у багатьох відомих редакціях

Україна у боях проти російських окупантів продовжує втрачати своїх найкращих синів та доньок, які стали на захист батьківщини. Під Бахмутом обірвалося життя журналіста, який народився на Чернігівщині, Олександра Савоченка.

Про це повідомило видання Чeline з посиланням на Коропську селищну раду. Там зазначили, що на захист України чоловік став за власним бажанням ще 25 лютого, тобто одразу після початку повномасштабного вторгнення російських військ в нашу країну.

"У боях за Україну під Бахмутом загинув наш земляк Олександр Савоченко із Поліського, 1986 року народження. 25 лютого, з самого початку повномасштабної збройної агресії російського ворога, він добровольцем пішов захищати Україну", — йдеться у повідомленні селищної ради.

У захисника України залишилася дружина, батьки, старший брат Віктор та бабуся. Поховають загиблого воїна у селі Поліському на Чернігівщині, де він народився.

Додамо, що за період своєї журналістської діяльності Олександр Савоченко спочатку працював на СТБ, згодом в інформагентстві "Франс Прес", пізніше на "Суспільному". Займався написанням аналітичних сюжетів, зокрема про економіку та політику. Останнім часом чоловік проживав у Броварах неподалік Києва.

Варто зазначити, що Савоченко – 37-й медійник, що загинув унаслідок російської агресії в Україні. Нещодавно, як повідомляв "Телеграф", наша країна втратила ще й Олександра Махова, який на каналах "Україна" та "Україна 24" висвітлював події на передовій.