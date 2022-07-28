Війна — день 155: окупанти чекають на контрнаступ ЗСУ, але завдають ударів на Донбасі

Оперативно про головне за 28 липня

В Україні розпочався 155-й день від початку повномасштабного вторгнення росії. Після масованого удару ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні окупанти почали відтягувати війська зі східного напрямку, щоб посилити угруповання на Півдні, яке останніми днями зазнає суттєвих втрат і втрачає позиції. Попри це, на Сході вони все ще намагаються проводити наступ, хоча радник голови ОПУ Олексій Арестович говорить про те, що стратегічно росіяни переходять до оборони та готуються до контрнаступу українських військ.

У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 28 липня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Що сталося 25 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за понеділок: "Війна — день 152: окупанти націлилися на Сіверськ, контрнаступ ВСУ дедалі ближче".

З головними новинами за 26 липня можна ознайомитись у матеріалі за вівторок: "Війна — день 153: окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі, в Україну прямують нові HIMARS".

А інформацію за 27 липня читайте у матеріалі: "Війна — день 154: тривожні новини з Донбасу, "бавовна" триває".