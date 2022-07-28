Не Мелітополь: військовий експерт назвав ключове для ЗСУ місто на півдні України

Росіяни зробили з Мелітополя військову базу, але це місто для них не є стратегічно важливим

Російські окупанти починають усвідомлювати, що українські військовослужбовці впевнено ведуть контрнаступ на південному напрямку фронту. Однією з головних "підказок" стала філігранна атака на Антонівський міст у Херсоні, однак і в інших населених пунктах вороги теж "відхоплюють" на повну. Деякі люди схильні вважати, що найголовнішим містом у плані боїв на півдні може стати тимчасово окупований Мелітополь. Проте військовий експерт і політолог Дмитро Снєгирьов у цьому плані розглядає Нову Каховку.

Свою позицію фахівець пояснив у коментарі "Телеграфу". На думку Снєгирьова, Мелітополь не може дати росіянам найважливіші для них речі — сухопутний коридор до Криму, а також подачу води на окупований півострів.

На відміну від Нової Каховки, яка забезпечує виконання обох вищезгаданих пунктів у разі успіху російської армії. До того ж це місто ще й є перетином основних українських трас, якими можна дістатися до Одеської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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Дмитро Снєгирьов переконаний, що взяття ЗСУ цього міста під контроль зірвав би загарбникам багато військових планів.

"Якщо ми зможемо відвоювати Нову Каховку, це дозволить ЗСУ розвивати наступ не лише на правому березі Херсонської області, а й виходити на адмінкордон з Автономною Республікою Крим", — зазначив військовий експерт.

Також він говорить, що додатково контроль над Новою Каховкою зможе перешкодити противнику на Криворізькому напрямку, де регулярно обстрілюють Дніпропетровщину.

Тому найбільш "привабливим" у контексті контрнаступу української армії Дмитро Снєгирьов вважає саме цей населений пункт. Цьому сприяє і знищення складів з боєприпасами, і порушення логістики у російських військових — ті самі мости на Херсонщині.

Однак Мелітополь не слід "скидати з рахунків", попереджає Снєгирьов. Як мінімум тому, що на тимчасово окупованих південних територій це місто стало однією з найбільших російських військових баз та частково зосередженням важкої техніки та особового складу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як відбувалося захоплення Нової Каховки і чому місто опинилося під контролем російських окупантів настільки швидко.

Також ми писали про те, які успіхи демонструють ЗСУ на території Херсонської області. Спойлер — два населені пункти перейшли під повний контроль української армії.