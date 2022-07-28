Залежить доля Херсона та Кривого Рогу: які ще мости треба підірвати на півдні

Експерт пояснив, доля яких міст залежить від підриву переправ на півдні країни

В Україні не втомлюються обговорювати тему щодо підриву українськими Збройними силами одного з головних логістичних об'єктів кривавої армії росії — Антонівського мосту, розташованому на території тимчасово окупованої Херсонщини. Проте він може бути не єдиною ціллю ЗСУ, від дієздатності якої залежить подальша доля двох українських міст — Херсону та Кривого Рогу.

Відповідну інформацію спеціально для "Телеграфу" повідомив колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, військовий експерт Влад Волошин, коментуючи підрив одного зі стратегічних об'єктів тимчасово окупованого Херсона — Антонівському мосту.

За словами експерта, ще одним вкрай важливим стратегічним об'єктом для російських військ є ще переправа через річку Дніпро по дамбі, котра знаходиться у місті Нова Каховка. Також не менш ваговим є і міст через річку Інгулець, розташований неподалік селища Дар'ївка.

"Інгулецький міст українські військовослужбовці також намагаються знищити. І Херсонське, і Криворізьке угруповання військ противника залежать від того, чи існуватимуть ці мости", – наголошує експерт.

Волошин також додав, що в результаті ударів українських Збройних сил по Антонівському мосту, російський ворог противник не полишає спроб збудувати понтонні переправи як поблизу Херсона, так і в районі Дар'ївки. Головною метою противника є можливість перекидання своїх сил, а також для того, аби залишити шлях для ймовірного відступу, при умові, що ситуація складеться на користь українців.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що знищення одного з головних логістичних об'єктів Херсонщини спровокувало потік погроз з боку росіян щодо розширення зони так званої "спецоперації" аж до української Одеси.

Також нагадаємо, як виглядає Антонівський міст після удару ЗСУ, пошкодження якого тривалий час не визнавали окупанти.