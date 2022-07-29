"Знайдемо і ліквідуємо": українці за лічені години вирахували "бурята", який покалічив ножем бійця ЗСУ

Негідник виявився невдалим "бізнесменом" і просто садистом

У мережі з’явилося страшне відео, що викликало хвилю ненависті та гніву: у ньому показано, як у Росії ставляться до полонених українців. У ролику російські військові відрізають полоненому бійцю ЗСУ канцелярським ножем геніталії.

Полонений намагається чинити опір, але він зв’язаний, до того ж йому завдають удару ногою по потилиці.

За огидною поведінкою ката на відео можна зрозуміти, що він відчуває повну безкарність, і не має жодного уявлення ні про правила ведення війни, ні про гуманне ставлення до полонених.

Втім, не минуло й кількох годин, як людину на відео ідентифікували.

"Ублюдок, який запитав до смерті бійця ЗСУ, особливо жорстоким способом — буде знайдений і ліквідований!" – написав у своєму акаунті радник міністра МВС Антон Геращенко.

Також він навів фото, відео та особисті дані військового злочинця.

Геращенко пише, що людину, яка знущалася з українського бійця, звуть арошанів Віталій вальєрович, також він наводить профіль негідника в соцсвітлях.

"Профіль свій можеш не закривати — погань. Ми вже його скачали!" – пише Антон Геращенко.

Також наводяться номери телефонів садиста, його ІПН та адресу проживання. Виявилося, що нелюд проживає в місті Еліста (російська республіка Калмикія).

Крім того, дані про ката виявлено і на сайті "Миротворець".

Виходячи з ІПН арошанова, можна припустити, що у 2014-2015 роках він воював на боці бойовиків "ЛНР", потім із награбованим добром поїхав до Росії і намагався зайнятися бізнесом. Але оскільки, крім прагнення вбивати інших талантів, у нього явно немає, то "бізнес" швидко пішов на дно, і взяті в кредит кошти повисли на арошанові мертвим вантажем. На даний момент у мережі присутні дані про 5 виконавчих листів, з яких два не оплачені, на суму 20 тисяч рублів.

Інформація, що з’явилася, сколихнула мережу. Судячи з відгуків, арошанов став ціллю номер один для Грузинського легіону.

У Грузинському легіоні пообіцяли помститися за знущання з військових

Крім того, помститися йому і всім подібним "бурятам" пообіцяли багато військових.

Тому можна лише уявити, що буде у разі попадання виродка в полон – навіть при тому, що українські бійці завжди воюють за правилами…