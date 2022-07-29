Їздити довелося тричі: Залужний розповів про героя, який врятував 8 бойових побратимів на власному авто

У перший день війни ракета Росії потрапила до складу з боєприпасами, і вони почали детонувати

Захищаючи країну від агресора, українці хоробро борються з окупантами, не шкодуючи навіть власних життів. На щастя, доля часто виявляється прихильною до наших героїв, і їм вдається вижити у страшній бійні, розпочатій путіним.

Про одного з таких українців розповів Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму обліковому записі у соціальній мережі.

Йдеться про військовослужбовця однієї з бригад Повітряних Сил ЗСУ Єгора, який врятував вісьмох побратимів, евакуювавши їх на власному авто зі складу, де детонували бомби та снаряди.

За словами Єгора, перший ракетний удар по його частині стався о п’ятій ранку в перший день війни 24 лютого. А вже о 7-й годині пролунав другий вибух.

"Ворожа ракета потрапила до складу засобів бойової поразки. Боєприпаси — ракети, бомби — відразу почали детонувати ", — розповідає Єгор. — Я був старшим по наряду, тому дав команду начальнику варти забирати звідти особовий склад. Але виводити людей по відкритій місцевості було дуже небезпечно. Тому я вирішив взяти свій легковий автомобіль і на ньому забрати хлопців ”.

На територію, де щомиті вибухали боєприпаси, Єгору довелося їздити тричі.

Спершу він забрав п’ятьох, потім ще двох. Але залишався один боєць, з яким не було зв’язку – вважали, що він уже 200-й…

Проте Єгор вирішив повернутися і знайти хлопця. З собою він узяв двох бойових медиків, які могли б надати допомогу у разі поранення та ще одного водія, щоб міг вивезти хлопців.

"Коли ми приїхали, склад ще детонував, навколо все літало, вибухало, горіло. Пішли потихеньку. Де повзли, де присідали. Зрештою, бійця знайшли – у шоковому стані, бо біля нього ракета впала, але живого!" – розповідає Єгор.

За словами головкома Залужного, для Єгора війна розпочалася ще 2014 року. Військовий досвід навчив його не піддаватися паніці, спрямовувати страх у потрібне русло. До цього він закликає інших.

"Тримайтеся, не панікуйте і робіть усе можливе для нашої Перемоги. Для наших дітей, які мають рости і жити у мирі та спокої", — вважає боєць.

На жаль, не завжди історії про наших героїв закінчуються щасливо. Так, 24 липня, на 151-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну стало відомо про загибель командіра 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковника Віталія Гуляєва.