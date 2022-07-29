Росіяни рухаються до Бахмута та Авдіївки, але потужно "відгрібають" на півдні: актуальні карти боїв

Росіяни прагнуть нових перемог на Донбасі, тому активізують свої дії

Окупаційні війська продовжують тероризувати мешканців Донбасу, сподіваючись просунутися в глиб Донецької області. Цей відрізок фронту, як і раніше, залишається одним з "спекотних", особливо поблизу Бахмута. Цілком імовірно, що це місто стане однією з головних цілей путінських військових нарівні з Авдіївкою.

Таке припущення ґрунтуємо на нових картах бойових дій в Україні, складених аналітиками Інституту вивчення війни (США). На ранок п’ятниці, 29 липня, фахівці проаналізували дані з відкритих джерел і докладно розповіли, як ситуація на різних ділянках фронту.

Через регулярні невдачі з логістикою та втрат складів з боєприпасами на південному напрямку фронту росія починає бути більш грубою та активною на Донбасі. Цілком імовірно, що незабаром зусилля окупантів зосередяться на захопленні Бахмута, проте слід підкреслити значні зміни у співвідношенні військ. Російське угруповання трохи поменшало — це пов’язано з перекиданням техніки та солдатів як на харківський, так і херсонський напрямки.

Свіжа карта боїв в Україні 29 липня

Донбас

Як ми вже писали, найімовірніше, увага російських військ тимчасово перемкнеться на Бахмут. Ворог, який зумів досягти невеликих успіхів на південному сході від міста, поки не збирається відступати і повільно, але впевнено просувається до міста. Цілком ймовірно, що для захоплення Бахмута вони навіть послаблять тиск на Сіверськ.

Карта боїв за Харків 29 липня

Минулої доби росіяни також провели серію атак на північно-західному напрямку від Слов’янська — намагалися проводити розвідку боєм і обстрілювали територію з артилерію.

Продовжується рух окупаційних військ вздовж траси Т1302 до Бахмута, також місто регулярно знаходиться під російським вогнем. Цілком ймовірно, що для просування на північ від міста ворог може використати територію Новолуганського, а також Вуглегірської ГЕС.

Не виключений і новий наступ на Авдіївку, адже цей населений пункт може дуже змінити ситуацію на Донбасі, перейшовши під контроль армії рф. Насамперед — зменшити вогневу міць ЗСУ щодо знищення військових об’єктів у Донецьку. Цілком імовірно, що місто спробують взяти штурмом.

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Харків

Харківський напрямок поки що залишається для росіян одним із найменш успішних. Втім, цілком імовірно, що ворог спробує створити відповідні умови для відновлення наступу на деяких напрямках в області.

Карта боїв за Харків 29 липня

Активні бої продовжуються на Харківщині в районі Козачої Лопані, Дементьєвки, Великих Проходів тощо. Також росіяни все ще використовують артилерію та авіацію для залякування місцевих мирних жителів. Лише минулої доби у районі Руських Тишок було завдано авіаудару.

Херсонщина

На південному відрізку фронту російські окупанти, як і раніше, зазнають великих втрат. ЗСУ вдалося відбити минулої доби наземну атаку в районі Бруківки та Білогірки, що в Херсонській області. Щоб стримувати просування українських захисників, росіяни починають переганяти свою важку техніку. Частину сил із Криворізького напряму було спрямовано на захід Херсонської області, також перекидаються резерви з Луганщини та Харківщини.

Карта боїв за Херсон 29 липня

28 липня українським військовим також вдалося утримати свій плацдарм на річці Інгулець, що поблизу села Лозове. Загалом обстріли продовжуються по всій лінії розмежування. Також росіяни втратили два важливі та великі склади в Мелітополі та Чорнобаївці.

Щоб мати можливість до відступу через Дніпро, російські окупанти почали зводити понтонні переправи поряд із пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні. Наскільки успішним буде це заняття, покаже час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому ЗСУ не варто повністю обрушувати вже згаданий Антонівський міст. Експерти проаналізували ситуацію та пояснили, яку користь має ця переправа.

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