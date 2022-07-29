"Вам не буде місця на Землі": Залужний жорстко відреагував на звірства росіян по відношенню до військовополонених

Головнокомандувач назвав росію державою-терористом

У п’ятницю, 29 липня, на 156-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився щодо гучного відео, на якому окупанти знущаються з українського військовополоненого.

Відповідний пост генерал опублікував на своїй сторінці у Facebok. У ньому Залужний заявив, що ЗСУ зробить усе можливе, щоб покарати злочинців. Крім того, головнокомандувач назвав росію державою-терористом.

"Росія — держава-терорист.

Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють.

Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима.

На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян. Ці злочини не мають строків давності.

Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", – написав Залужний.

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Нагадаємо, 28 липня у мережі спливло відео, на якому російський солдат знущається з військовополоненого ЗСУ.

Крім того, бойовики "ДНР" убили понад 40 полонених захисників "Азовсталі" в Оленівці, цинічно звинувативши у всьому ЗСУ. Проте СБУ вже опублікувала докази, що Оленівку обстріляли самі окупанти. В українській розвідці вважають, що бойовики могли вбити полонених захисників України, щоб приховати розкрадання грошей, які Москва виділила на їх утримання.