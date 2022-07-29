Зеленський представив нового главу Сил спецоперацій

Про призначення нового командувача ССО стало відомо ще 25 липня

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеси представив нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави привітав бійців ССО із професійним святом, а також подякував їм за героїзм, виявлений під час боїв проти російських окупантів.

Крім того, він представив особовому складу нового командувача ССО бригадного генерала Віктора Хоренка.

"Упевнений, що під його керівництвом буде багато досягнень і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня", — сказав Зеленський.

Як відомо, про зміну командувача Сил спецоперацій стало відомо 25 липня, коли відповідний указ з’явився на сайті президента. До цього ССО очолював Григорій Галаган, який був призначений на цю посаду 25 серпня 2020 року. Причин зміни керівництва тоді не повідомлялися.

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Нагадаємо, що за останній місяць серйозні кадрові зміни відбулися у Службі безпеки України та Генеральній прокуратурі. Президент Володимир Зеленський увечері 17 липня усунув голову Служби безпеки України Івана Баканова та усунув генерального прокурора Ірину Венедиктову. Пізніше голів обох відомств зовсім звільнили. На зміну Баканову тимчасово керувати СБУ призначили його заступника Василя Малюка.