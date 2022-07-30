Допомога українцям під час війни: виплати від держави та міжнародних спільнот

Українці можуть отримати допомогу як від держави, так і від міжнародних організацій чи навіть мобільних операторів

Через широкомасштабну війну, яку веде проти України вже протягом більш як п'яти місяців російська федерація, багато хто з українців або втратили доходи і роботу, або й власне житло, а багатьом навіть довелося шукати прихистку за кордоном.

Через скрутне становище багатьох співвітчизників ми вирішили надати список офіційних джерел отримання допомоги з інструкціями.

Державна допомога

Отже, перш за все, це державна допомога. Єдиним консолідованим джерелом її отримання є платформа "Дія". Портал надає інформацію щодо списку офіційних доступних виплат для українців від держави, отримання волонтерської допомоги та міжнародних спільнот зокрема.

Від держави допомогу отримати можуть:

внутрішньо переміщені особи;

українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях;

громадяни, які мають пошкоджене або знищене майно.

Сума допомоги становить щомісяця від 2000 грн для дорослої людини та 3000 грн допомоги на дитину. Підприємцям, за умови відповідності вимогам, держава пропонує одноразову виплату у сумі 6500 грн.

Детальніше ознайомитись з категоріями осіб, які підлягають отриманню допомоги, та інструкціями можна тут: https://edopomoga.gov.ua

Міжнародні організації

Грошову допомогу українцям під час війни надають також міжнародні організації. Список таких організацій оприлюднив на своєму сайті ПриватБанк: https://privatbank.ua/help/payment-afio

Серед них гуманітарна організація ООН (World Food Programme, WFP), на яку можуть розраховувати у першу чергу родини внутрішньо переміщених осіб. Розмір допомоги – 2 220 грн на особу, але не більше ніж 6 660 грн на родину. Допомога виплачується протягом 3 місяців.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) надає фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад. Перелік регіонів, громади в яких постраждали внаслідок бойових дій та належать до пріоритетних районів МКЧХ: Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області. Розмір допомоги становить 2 500 грн на місяць на одну особу, тривалість програми – 3 місяці.

Для отримання допомоги від міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) необхідно подати заявку визначеним категоріям осіб:

внутрішньо переміщені особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях;

особи, які проживають/перебувають на територіях, що знаходяться в зоні активних бойових дій України;

найнезахищеніші верстви населення (особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, одержувач допомоги малозабезпеченим сім’ям, зокрема з-поміж внутрішньо переміщених осіб).

Розмір компенсації становить 14,77 грн за одну особу на добу, 450 грн за одну особу на місяць.

Українці, які надали прихисток переселенцям, також можуть отримати кошти від Товариства Червоного Хреста України в рамках співпраці між Міністерством розвитку громад та територій України, Міжнародною Федерацією Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та ТЧХУ. Компенсацію в такому випадку можуть отримати власники житлових приміщень, які безоплатно розміщують у них внутрішньо переміщених осіб (гість повинен мати статус ВПО). Розмір компенсації становить 14,77 грн за одну особу на добу, 450 грн за одну особу на місяць.

Фонд екстреної допомоги для надання негайної підтримки та безпечного притулку біженцям світової блокчейн-екосистеми та постачальника інфраструктури для криптовалютної галузі Binance за своєю програмою надає допомогу жінкам старше 18 років, які мають статус ВПО. І лише тим жінкам, які перебувають як ВПО у Київській та Львівській областях. ВПО, які відповідають вимогам, отримуватимуть раз на місяць $75 на особу. Допомога надходитиме протягом трьох місяців. Детальніше з умовами отримання можна ознайомитись на сайті: https://www.binance.com/en/blog/charity/binance-to-launch-refugee-crypto-card-for-ukrainians-forced-to-leave-ukraine-421499824684903753

Мобільні оператори

Також щодо операторів мобільного зв’язку України та ЄС: безкоштовний роумінг продовжується. Інформацію підтвердили у Мінцифри.

Оператор Kyivstar скасував платню за Київстар ТБ для всіх абонентів всіх телевізорів операторів. Медики, які перебувають у гарячих точках та номери яких внесені до реєстру медичних працівників Helsi.me, мають 300 хвилин для дзвінків на номери інших операторів України. Також протягом місяця з початку дії послуги вони можуть безкоштовно користуватися безлімітним інтернетом.

Vodafone скасував тарифікацію в рамках сервісів "ДіяTV", "ДіяРадіо" та програми "Повітряна тривога". А українцям, яких примусово вивезли до Росії чи Білорусі, доступні безкоштовні дзвінки з цих країн на номери посольств у сусідніх державах чи державах можливого транзитного проїзду. Також цим людям Vodafone надає щодня 30 безкоштовних хвилин для вхідних та вихідних дзвінків до України та країни перебування та 30 вихідних SMS.

Lifecell, у свою чергу, зробили безкоштовним до завершення військового стану в Україні послугу Likar Online. Також відкрито безкоштовний доступ до українських телеканалів для українців за кордоном у сервісі lifecell TV+.