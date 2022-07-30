Звірства російських військових та знущання з полонених шокували Місію з прав людини ООН – заява

Дії солдатів і офіцерів Росії повинні кваліфікуватися як військові злочини, вважають у Місії

Відео із кастрацією та вбивством українського військового шокувало членів Моніторингової місії ООН з прав людини.

Про це йдеться у заяві Місії на її офіційній сторінці у соціальній мережі.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні шокована останніми відео, на яких явно показані побиття, кастрація та вбивство полоненого військовослужбовця Збройних сил України чоловіком, ймовірно, членом Збройних сил Російської Федерації або пов’язаних з ними збройних груп. На одному з відео видно, як замученому військовослужбовцю стріляють у голову, а його тіло тягнуть у рів ", – йдеться у повідомленні.

Моніторингова місія ООН зазначає, що у разі підтвердження ці дії росіян будуть кваліфіковані як військові злочини.

"Це лише останнє із серії відео, на яких задокументовані тортури та позасудові страти військовополонених та осіб, які не беруть участь у бойових діях (hors de combat), вчинені воюючими сторонами. Наша місія в публічній доповіді повідомляла про відео, на яких показано, як українські військовослужбовці. стріляють у ноги трьом полоненим російським військовослужбовцям, а в окремому випадку стріляють і вбивають пораненого російського військовослужбовця", — зазначили в ООН.

Також в організації закликали "всі сторони" утримуватися від тортур, вбивств та погроз не давати пощади полоненим комбатантам.

"Ті, хто скоює військові злочини, мають бути притягнуті до відповідальності та засуджені компетентним судом", — наголосили в Місії.

На жаль, у Моніторинговій місії не зазначили, що згадуване ними відео, де нібито бійці ЗСУ стріляють у ноги полоненим окупантам, є постановковим фейком від РФ – про це раніше заявляв головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Нагадаємо, що звірства окупантів викликали не менший шок та обурення у багатьох українців. Особу ката, який каструє військовополоненого, було встановлено протягом кількох годин – про це написав радник голови МВС Антон Геращенко. А помститися негіднику пообіцяли не лише українці, а й іноземці, що виють проти російських фашистів разом з ЗСУ.