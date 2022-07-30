"Скоро з`являться гроші": Резніков повідомив, що пообіцяв Україні глава Пентагону

Резніков поділився гарними новинами після розмови з колегою зі США

Очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков провів телефонну розмову із міністром оборони США главою Пентагону Ллойдом Остіном. Політики обговорили ситуацію, що склалася та ймовірність надання Україні ще одного пакету фінансової допомоги.

Відповідну інформацію український міністр оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі, відзначивши, що діалог пройшов на позитивній ноті, адже отримав від Остіна обіцянку щодо виділення Києву коштів для зміцнення оборонних можливостей України.

"Сьогодні ми обговорили останні події з часу нашої попередньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Скоро з’являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності", – написав Резніков у своєму "Твіттері".

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Нагадаємо, що кількома днями раніше Пентагон анонсував виділення Києву чергового пакету військової допомоги для протистояння кривавій росії, від військової агресії котрої Україна потерпає вже 157 день поспіль. Зокрема планується передача військового обладнання на 270 мільйонів доларів.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що США планують передати Україні ще одну партію ракетних систем залпового вогню HIMARS, які успішно допомагають українцям борони свої землі від ворога з росії та знищують важливі об'єкти окупантів.