Не через Єрмака: навколо Спартц та України спалахує новий скандал

Конгресвумен хоче заблокувати "зерновий договір"

В Україні вважають, що конгресвумен Вікторія Спартц своїми заявами щодо "зернової угоди" в Стамбулі сіє розбрат у країні і завдає шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами.

Відповідна заява доступна на сайті Міністерства закордонних справ України. У МЗС підкреслили, що Спартц намагалася "завдати нищівного удару по українським фермерам та економіці, які потребують експорту та доходів, а також підірвати глобальну продовольчу безпеку".

"Україна не брала б участі в жодних домовленостях, якби не була впевнена у здатності захистити південний регіон від атак з Чорного моря", — наголосили в МЗС України.

Нагадаємо, Спартц закликала генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша призупинити "зернову угоду", доки Україна не отримає належних заходів безпеки.

"Я дуже розчарована відсутністю активної діяльності ООН щодо стабілізації ситуації в Україні. Остання "зернова угода" була провальною. І ми щойно бачили, що сталося з провальною домовленістю ООН щодо українських бійців Азовсталі", — написала Спартц.

Нагадаємо, на початку липня Спартц заявила, що має інформацію про те, що глава ОП України Андрій Єрмак може бути пов’язаний з росією, проте конкретних фактів озвучувати не стала, хоча передала їх до Білого дому. У МЗС України тоді порівняли слова Вікторії із заявами російської пропаганди. Додамо, що 23 липня Спартц накинулася на Єрмака з новими звинуваченнями.