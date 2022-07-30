Південний наступ: хто атакує і може атакувати на Херсонщині – і чому

До наступу на півдні України готуються і ЗСУ, і окупанти

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ закінчують або вже закінчили підготовку до контрнаступу на Херсонському напрямку.

У той же час є думка, що не Україна, а росія готується до наступу на українському півдні. Великий пост про це написав координатор "Інформаційного опору" Костянтин Машовець.

Пізніше в аналогічному ключі висловився радник голови Офісу президента Олексій Арестович, з яким Машовець заочно сперечався на своєму посту.

Експерти розповіли "Телеграфу", що відбувається на південному напрямку — і хто кого там збирається атакувати.

Агресор активно готує резерви

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розмірковує так:

"Зрозуміло, що путін поставив перед російським Генштабом політичні завдання, у тому числі щодо захоплення Донецької та Луганської областей у їхніх адміністративних кордонах. Однак йому періодично надходять доповіді про те, які є можливості розвитку ситуації на фронтах російсько-української війни. Де є можливості, а де – загрози… Враховуючи, що з української сторони було заявлено про підготовку контрнаступальної операції на півдні, туди зараз, справді, підтягуються резерви армії росії, дехто каже, що контрнаступальна операція вже йде, але, на мій погляд, придушення якихось логістичних ланцюжків (мости, склади тощо), зниження роботи пунктів управління противника ще не означає початку контрнаступальних дій із боку України".

На думку Ігоря Романенка, оскільки була політична заява про наступ з нашого боку в особі верховного головнокомандувача, росіяни, можливо, дійшли думки, що найкращий метод оборони – це наступ.

"Тому ті 15 батальйонно-тактичних груп, які є, вирішили посилити ще 7-8 тисячами військових. Причому, де є можливість, посилення здійснюється повітрянодесантними військами. Активно перекидають їх та танки. Останні, навіть старі моделі, можна закопувати на час ведення оборонних дій. А потім вони з окопів можуть виходити – і брати участь як мінімум у нанесенні контратак", – пояснює генерал.

При цьому, продовжує він, усередині росії активно формують резерви. І до середини серпня планують зібрати новий танковий корпус.

"Регіони почали формувати батальйони, національні або ще якісь. З огляду на те, що чисельність сучасного батальйону становить від 400 до 800 осіб, а в росії понад 80 регіонів – цифри серйозні. Навіть якщо буде досить посередня якість – кількість виходить значна", – наголошує Ігор Романенко.

Аналогії з Другою світовою

Генерал зазначає, що багато хто оцінює українсько-російську війну, шукаючи аналогії з Другою світовою.

"Якщо розглядати дві важливі битви, що йдуть в даний момент, то події у східній операційній зоні (Донецька та Луганська область) я порівняв би з пролонгованим Сталінградом. Ми перемелюємо там сили супротивника, а він знову і знову кидається вперед. І нам важливо доперемелювати його там до критичного для загарбників рівня. Але цього ще не сталося. Сил у нас поки що не вистачає", – пояснює Ігор Романенко.

Він вважає правильним, що багато військових питань, у тому числі щодо озброєнь, що надходять до нас, зараз закрили для загального доступу. Але за деякими другорядними ознаками – ця допомога інтенсифікується з боку Заходу. Однак чи ми її отримали достатньо для контрнаступальних дій – сказати складно.

"Ну, а події, що намічаються на півдні, насамперед у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, я порівняв би з Курською битвою, Курською дугою, знаменитою танковою битвою, що відбулася влітку 1943 року, – продовжує генерал. – На той час Радянський Союз накопичив серйозні сили, завдав німецько-фашистським окупантам низку болючих ударів. А Гітлер зі свого боку спробував рішучим ударом відновити наступальні дії своїх армій. Знову перехопити ініціативу – і вирішити кампанію на свою користь. Армія СРСР тоді на початковому етапі займала оборону, а потім, завдавши супротивникові серйозної шкоди, перейшла на Курській дузі в наступ. Цей етап часів Другої світової війни нам треба зараз уважно вивчити, оцінити. І, можливо, провести близьку до Курської операцію. Тобто спочатку максимально перемолоти сили противника, встояти, а потім рішуче перейти в наступ. І враховувати, що противник може мислити тими самими категоріями. Щоб не вийшло, що ми почнемо наступати в степових умовах невеликою кількістю броньованих машин і танків з меншою кількістю ударної авіації, ніж у противника, а в результаті втратимо значну частину свого потенціалу. І змушені будемо із втратами відступати. Тут є величезні ризики. І поспіх точно не потрібний. Адже нам важливим є не сам факт наступу, а його успішний результат".

Схоже, управління військами взяв на себе путін

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович наголошує, що зараз і координатор ІС Костянтин Машовець, і радник голови ВП Олексій Арестович вважають, що росія перекидає війська на Херсонщину для того, щоб розпочати там наступ.

"Свідченням цього є поява на цьому напрямі великої кількості десантних підрозділів, а це – саме інструмент для атаки, – зазначає експерт. – Противник вирішив утримати Херсонщину, а це можна робити, як обороняючись, так і наступаючи. Головна мета – зірвати наш контрнаступ, забезпечити проведення "референдуму", 11 вересня, а можливо, і прирости на півдні для того, щоб нав'язати нам Мінськ-3 на вигідних умовах".

Дуже схоже, продовжує Денис Попович, що план розроблений особисто президентом росії володимиром путіним, який дуже не хоче втратити Херсонщину — і тому особисто взяв на себе управління військами.

"Різні військові авантюри якраз у його дусі. В умовах, коли ЗСУ тримають під вогневим контролем усі нечисленні переправи через Дніпро, руйнують логістичні ланцюжки та вибивають точним вогнем склади з боєкомплектом та командні пункти – не те, що атакувати, а й захищатись вкрай складно", – резюмує експерт.

Як раніше писав "Телеграф", відзначено стягування російської військової техніки до Херсонської області.

Її женуть через тимчасово окупований Мелітополь. Ворог може також націлитись на Миколаїв – бої можуть розпочатися вже наприкінці першого тижня серпня.