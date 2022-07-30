Теракт у Оленівці: росіяни осоромилися з "уламками ракет HIMARS" (фото)

У росії продовжують стверджувати, ніби Україна завдала ударів по своїх полонених.

Російські пропагандисти продовжують розповсюджувати фейки про те, що обстріл Оленівки (Донецька область) був нібито здійснений силами ЗСУ із застосуванням РСЗВ HIMARS.

Як звернув увагу український блогер, який пише під нікнеймом doNetchanyn, фото уламків ракет, які нібито були знайдені в Оленівці, дивним чином нагадують інше зображення, яке з’явилося в мережі раніше.

Обидві публікації вийшли 29 липня, однак у першому випадку йшлося про удари по залізниці у Запорізькій області. Публікація, яка вийшла о 13.35, супроводжувалася зображенням двох фрагментів ракет. Примітно, що вже тоді фото було позначено як архівне.

Друга публікація з цими ж фрагментами з’явилася лише майже через дві години, але тоді стверджувалося, що фрагменти були знайдені в Оленівці.

Як повідомлялося раніше, окупанти вранці 29 липня обстріляли колонію в Оленівці, в якій утримувалися полонені українські захисники, у тому числі з Азовсталі. За даними росії, внаслідок теракту загинули 48 полонених українців, ще двоє померли дорогою до лікарні. Поранення отримали 73 особи, проте правдивість цієї інформації підтвердити неможливо.

30 липня ООН підтвердила готовність направити групу експертів, щоб провести розслідування того, що сталося.