Ексглава ЦРУ назвав найімовірніший сценарій війни в Україні

Американський генерал не дає шансів російським окупантам

Україна здатна повернути території, захоплені росією за час повномасштабного вторгнення, яке розпочалося у лютому 2022 року.

Такою думкою поділився колишній голова Центрального розвідувального управління (ЦРУ) генерал Девід Петреус, передає bild. Колишній головнокомандувач американськими військами в Іраку та Афганістані вважає такий сценарій дедалі ймовірнішим.

"Здається дедалі ймовірнішим, що українські сили зможуть відвоювати більшу частину, якщо не всю територію, захоплену російськими військами за останні місяці. Якщо НАТО і західні країни продовжать надавати ресурси в нинішньому темпі, я думаю, українські сили зможуть зупинити подальший наступ рф й розпочати відвойовувати території, захоплені росіянами з 24 лютого", — сказав генерал.

Крім того, Петреус вважає "дуже малоймовірним", що росія досягне військового успіху. Він зазначив, що такий сценарій був би катастрофічним для європейської безпеки. Тому Девід закликає країни НАТО і союзників "робити необхідні кроки, щоб рф не змогла досягти успіху". Також його вразило зростання професіоналізму у ЗСУ.

"Я надзвичайно вражений не лише чистою рішучістю та серцем українських сил безпеки та народу, але і їх надзвичайною винахідливістю, творчістю, майстерністю та рівнем професійної компетентності, що постійно зростає", — додав генерал.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ атакували ще один міст під Херсоном, а в мережі вже з’явилося відео пошкоджень. Нагадаємо, раніше українські сили оборони привели у непридатність Антонівський міст. Цей об’єкт інфраструктури мав величезну вагу для логістики російської армії.