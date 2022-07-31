Росіяни йдуть на Бахмут, зміцнюючись поряд із Донецьком та Херсоном: свіжі карти боїв

Росіяни сподіваються захопити якнайбільше території до проведення псевдореферендумів у вересні

Кремлівські окупанти продовжують рухатися у напрямку до Бахмута, одночасно намагаючись максимально убезпечити Донецьк. Росіянам не подобається, що українська артилерія дістає до обласного центру, прицільно знищуючи ворожі військові об’єкти та склади з боєприпасами. Через таку активність в одному напрямку ворог змушений залишити спроби захопити Сіверськ та Слов’янськ, зосередившись на інших цілях.

Докладніше про те, що відбувається на фронті в Україні, розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни у свіжому зведенні на ранок 31 липня. Як зазначають фахівці, швидше за все інтенсивність бойових дій на Донеччині лише посилюватиметься з кожним днем.

Найгарячішою ділянкою військового протистояння залишається Донбас. Тут регулярно відбуваються артилерійські та ракетні обстріли, сторони обмінюються ударами по позиціях. Втім, не відстає й південний фланг фронту — на тимчасово окупованій Херсонщині окупанти регулярно намагаються просунутися до Білогорки, але ЗСУ їх успішно стримують.

Карти боїв в Україні 31 липня

Донбас

Пріоритетом для армії рф у цьому регіоні сьогодні став Бахмут. Тому фахівці ISW відзначають послаблення ворожих сил у напрямку Слов’янська та Сіверська. Росіяни відмовилися від наступу в цьому районі, більше зосередившись на просуванні до Бахмута.

Карти боїв на Донбасі 31 липня

Взяття цього міста аналітики вважають малоймовірним, адже населений пункт дуже великий та добре захищений. Поки що вони закріпилися поряд із Семигір’ям (близько 15 км до Бахмута), інших просувань немає. Також цілком імовірно, що противник спробує піти у наступ із боку Новолуганського.

Також окупанти продовжують вести обстріл сіл та міст поблизу Слов’янська — сильно дістається Краснопіллю, Долині, Мазанівці та Адамівці.

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Слід зазначити, що серйозну кількість сил росіяни кинули на зміцнення позицій поряд із Донецьком. Ймовірно, це робиться для того, щоб завадити українській артилерії і надалі знищувати військові об’єкти в обласному центрі.

В ISW припускають, що росіяни не полишають надій на захоплення якомога більшої кількості українських територій до початку осені. Як відомо, у першій декаді вересня росія спробує провести чергові "референдуми", сподіваючись приєднати до себе частину окупованих земель.

Втім, поки невідомо, як буде ситуація на фронті, адже ЗСУ не здаються і продовжують поступово просуватися на Донбасі. Минулої доби нашим захисникам вдалося звільнити один із населених пунктів Донеччини, чию назву поки вирішили тримати в секреті.

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Харків

Карти боїв за Харків 31 липня

Наступальні дії у напрямку Харкова російська армія поки що не проводить. Однак це не зменшує артилерійського та ракетного вогню, який ворог веде цим і іншим найближчим населеним пунктам. Також на Харківщині поновилися наступальні дії росіян на південному заході від Ізюму.

Також повідомляється про накопичення військової техніки на кордоні з Білгородської області. Ці сили можуть бути серйозною загрозою саме для Ізюму — щоб через нього просунутися в Донецькому напрямку.

Південь України

Південний напрямок теж є дуже гарячим через регулярні бої, що проводяться тут. Втім, росіяни найчастіше отримують "по зубах", намагаючись просунутися вперед. Особливою "популярністю" у них користується напрямок від Брускінського до Білогірки та інших найближчих сіл. Однак ЗСУ вдається стримувати ці наміри, даючи гідну вогневу відсіч. Регулярно обстрілюються з боку армії рф населені пункти, що знаходяться біля адміністративних кордонів Херсонщини та Миколаївщини.

Карти боїв за Херсон 31 липня

Варто також зазначити, що окупанти сподіваються хоч якось відновити логістику та зміцнитися поряд із Херсоном. Цьому регулярно заважають авіаційні удари українських військовослужбовців, якими знищуються склади боєприпасів та інші наземні комунікації ворога. Аналітики повідомляють, що росіяни спробували зміцнити дорогу Тягинка – Нова Каховка, а також створити оборонні позиції на трасі R47, яка веде до Херсона.

Проте ці зусилля будуть недостатніми, адже через пошкодження частини мостів росіянам не вдасться отримати достатньої кількості додаткової військової техніки з Криму.

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