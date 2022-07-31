Український військовий обурився примусовою мобілізацією: система дала збій

Служба в українській армії має бути честю, а не покаранням

В Україні мінімум до кінця серпня триватиме загальна мобілізація, у зв’язку з якою в армію можуть бути призвані чоловіки віком від 18 до 60 років. Поки керівництво країни не збирається скасовувати цей процес, через необхідність проводити ротації військовослужбовців на передовій. Однак багатьох обурює те, що армію почали використовувати як покарання для тих, хто так чи інакше завинив.

Своє невдоволення подібними діями правоохоронців висловив український військовослужбовець із "Групи Тора", яка є частиною патрульної поліції України, Валентин Ільчук. Боєць, відомий своїм побратимам під позивним "Буржуй", поспілкувався з шеф-редактором видання OBOZREVATEL Орестом Сохаром в ефірі його програми "Орестократія".

За словами Ільчука, він не розуміє, яким чином службу в лавах ЗСУ встигли зробити чимось негідним і обов’язково елементом покарання. Коли людям вручають повістку після будь-якого правопорушення, це дуже ганебно, вважає боєць.

"Захищати свою Батьківщину — це не покарання, це честь, привілей, напевно, один із найчистіших вчинків, який людина може свідомо зробити у своєму житті. Тобто поставити на кон своє життя заради безпеки інших, — пояснює Валентин Ільчук. — Тому коли намагаються подібним чином маргіналізувати фронт, то я не розумію, чому".

Читайте також: Категорія Україна Рада дала відстрочку від мобілізації ще декільком категоріям українців Перелік громадян, які не підлягають призову також збільшився

Військовий нагадав про довгі черги до військкоматів, які утворювалися в перші дні війни. Це доводить, що українці розуміють, за що їм доведеться воювати і наскільки важливим є цей процес. Тому залякування за допомогою призову до армії чи мобілізації на фронт не вкладається у його голові.

"Я вважаю, що якщо ми, як країна, зможемо поставити достатньо добровольців, які усвідомлено воюватимуть і ставитиме своє життя на кін перемоги, — значить, ми заслуговуємо на свою країну. Якщо ж у нас буде недостатньо воїнів, значить країни своєї ми не заслуговуємо. Це найбільший наш іспит за, напевно, останні 100 років", — говорить "Буржуй".

Чоловік переконаний, що варто дозволити воювати тим людям, які готові до цього і які цього хочуть. Тим більше, що в Україні таких охочих більш ніж достатньо. "Тягнути за вуха" в армію, переконаний Валентин Ільчук, не варто нікого.

Читайте також: Категорія Україна Брехня росіян: Резніков розвінчав популярний міф про мобілізацію За словами міністра, в Україні не практикують кидання непідготовлених людей одразу в бій

Нагадаємо, раніше "Телеграф" відповідав на п’ять найпопулярніших питань, які стосуються мобілізації. Для цього ми проконсультувалися з адвокатом Ростиславом Кравцем.

Також ми писали про те, кого все ж таки можуть викликати повісткою до армії під час загальної мобілізації.