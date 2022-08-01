Війна — день 159: окупанти перейшли на Бахмут, загострення в Косово

Оперативно про головне за 1 серпня

Протягом 159 днів українські сили оборони борються з російськими загарбниками, які повномасштабно вторглися до країни 24 лютого. Через точні удари ЗСУ по складах окупанти змінили напрямок своїх атак і переключилися з Сіверська та Слов’янська на Бахмут. Росіяни продовжують ракетний та артилерійський терор. Миколаїв зазнав жорстокого обстрілу, а по Нікополю рф гатила з "Градів". Різко зросла напруга між Сербією та Косово, через що Приштина перекрила кордони, а Белград привів армію у стан підвищеної бойової готовності.

У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 1 серпня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 МЗС України рекомендує українцям утриматися від відвідування південних районів Сербії.

Що сталося 29 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за п’ятницю: "Війна — день 156: трагедія в Оленівці та посилення обстрілів України".

З головними новинами за 30 липня можна ознайомитись у матеріалі за суботу: "Війна — день 157: ЗСУ ведуть успішні бої на Донбасі, росіяни відповідають звірствами проти полонених та цивільних".

А інформацію за 31 липня читайте у матеріалі за неділю: "Війна — день 158: нові удари по українських містах, загибель відомого бізнесмена та НП у Севастополі".