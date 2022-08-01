МЗС звернулося із закликом до українців через вибухонебезпечну ситуацію в Косові: подробиці

Громадян нашої країни просять утримати від відвідування районів масового скупчення людей

У зв’язку із загостренням ситуації у Косові та блокуванням доріг на півдні Сербії українське Міністерство закордонних справ звернулося до громадян нашої країни з рекомендаціями використати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Цей заклик оприлюднив у своєму Facebook речник відомства Олег Ніколенко.

"Настійно рекомендуємо громадянам України утриматися від відвідування південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей", — написав він.

Також у відомстві зазначили, що у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію громадянам України необхідно дзвонити на гарячу лінію, яка відкрита на базі посольства України у Сербії: +381-63-111-31-85.

Крім того, продовжує працювати "гаряча лінія" при українському МЗС, її телефон: +380442381588.

Посада спікера українського МЗС

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії українцям рекомендували використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії та Косова загострилася. У Косівсько-Митровицькому окрузі було чути звуки стрілянини та сирени. Пізніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Косово нібито готує напад на сербів у північних районах частково визнаної держави.