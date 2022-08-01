Півсотні снарядів по сплячих людях: ворог жорстоко обстріляв Дніпропетровщину (фото)

В одному з обстріляних будинків перебувало шестеро дітей

Те, що російські окупанти начебто готуються наступати на Дніпропетровському напрямку, уже виливається в жорстокі обстріли. Вночі проти 1 серпня регіон потрапив під вогонь, найбільше постраждав Марганець Нікопольського району.

Наслідки обстрілу Марганця 1 серпня

Наслідки обстрілу Марганця 1 серпня

Як повідомив голова обласної ради Микола Лукашук, Нікопольський район обстрілювали з РСЗВ і випустили по приватних садибах близько 60 реактивних снарядів. Зокрема, у Марганці один із цих снарядів влучив у будинок, де знаходилась молода жінка разом із шістьма дітьми. На щастя, всі діти вціліли. А от жінка зазнала поранення – з ушкодженням ноги її спрямували до лікарні. Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, вона перебуває у важкому стані.

Загалом у Марганці пошкоджено 8 житлових приватних будинків, також росіяни поцілили у господарчу споруду, офісну будівлю, заклад харчування та будівлю швейного підприємства. Із пошкоджень інфраструктури – обстрілом уражено лінії електропостачання, тому частина міста зустрічає день без світла, також не працює місцевий водоканал.

Наслідки обстрілу Марганця 1 серпня

Наслідки обстрілу Марганця 1 серпня

Наслідки обстрілу Марганця 1 серпня

Окрім Марганцю, за даними Лукашука, у Нікопольському районі постраждало також селище Червоногригорівка. Одна з його мешканок зазнала травми, але від госпіталізації відмовилась. У населеному пункті пошкоджено 28 приватних будинків. Уражень різного ступеню зазнали гараж, декілька господарчих споруд, легкові автівки, газопровід та електромережі. Швидше за все, Червоногригорівку обстрілювали "Градами", про це свідчать виявлені у селищі воронки.

Також росіяни били вночі по Криворізькому району. Обстріляні були прикордонні території Зеленодольська і Великої Костромки. Тут обійшлось без жертв та руйнувань.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 1 серпня обстрілу зазнав також Миколаїв. Місто вкотре зазнало ракетного удару.