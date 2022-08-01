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В Україні запрацювали електронні рецепти на антибіотики: як скористатись

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Придбати антибіотики можна за електронним рецептом
Придбати антибіотики можна за електронним рецептом

Для того, щоби скористатись електронним рецептом, потрібно мати встановлений додаток Helsi

Анонсоване ще у грудні запровадження в Україні електронних рецептів на антибіотики із 1 серпня вступило в силу. Отримати таке призначення можна буде в медичних закладах, які уже зареєстровані та працюють з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Йдеться і про державні медзаклади, і про приватні. Перехідний період, під час якого можна буде скористатись як паперовим, так і електронним рецептом, триватиме до кінця 2022 року.

Як скористатись електронним рецептом, пояснили у системі Helsi. Для його отримання потрібно мати встановлений на смартфоні додаток Helsi. Після візиту до лікаря, який призначить такий препарат, рецепт на нього з’явиться в додатку у відповідному розділі. Користувачів системи просять звернути увагу, що рецепт виписується на діючу речовину – обрати торгове найменування на його основі можна за власним бажанням.

Покроково процес виписування та використання електронного рецепту виглядає так:

  • лікар на огляді виписує препарат і видає пацієнтові завірену печаткою та підписом інформаційну довідку (ці довідки потрібні на час перехідного періоду);
  • рецепт з’являється у додатку пацієнта, звідки можна одразу забронювати ліки;
  • протягом 30 днів за цим рецептом в аптеці можна придбати призначені антибіотики.

Електронний рецепт дає пацієнту можливість розділити покупку на декілька частин. Наприклад, купити не весь курс одразу, а один блістер чи декілька ампул препарату. В такому разі фармацевт у аптеці має поставити на інформаційному листку штамп "Відпущено" і вказати кількість засобу, який отримав пацієнт. При повторній покупці можна буде скористатись тим самим рецептом.

Окремо зазначається, що ця система працює на вільних від окупантів територіях України. У районах, де точаться бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях продаж антибіотиків відбувається без рецепта.

Як повідомляв "Телеграф", через війну в Україні дорожчають ліки.

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#Антибіотики #Аптека #Електронний рецепт