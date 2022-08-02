Війна — день 160: росіяни накопичують сили для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг

Оперативно про головне за 2 серпня

Протягом 160 днів українські сили оборони борються з російськими загарбниками, які повномасштабно вторглися до країни 24 лютого. Триває накопичення сил обома сторонами на південному фронті. За даними української сторони, для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг ворог зосередив там близько 30 БТГ. Також росіяни продовжують обстрілювати східні та південні регіони України, особливо дістається Харкову та Миколаєву. Водночас соціологи провели опитування серед українців щодо їхнього ставлення до росіян, яке показало, що звірства росіян поховали ідею "дружніх" відносин мешканців двох країн. А тим часом США схвалили виділення нам нового пакету військової допомоги розміром 550 млн доларів, до якого увійдуть як артилерійські снаряди для 155-мм гаубиць, так і ракети для РСЗВ HIMARS.

У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 1 серпня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 США тим часом провели успішну контртерористичну операцію та ліквідували лідера "Алькаїди" аз-Завахірі

00:00 Якщо Україна не встоїть перед імперськими планами путіна, Польщі та країнам Балтії загрожує подальше розширення сфери впливу Росії в Центральній Європі, заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Що сталося 30 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті: "Війна — день 157: ЗСУ ведуть успішні бої на Донбасі, росіяни відповідають звірствами проти полонених та цивільних".

З головними новинами за 31 липня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 158: нові удари по українських містах, загибель відомого бізнесмена та НП у Севастополі".

А інформацію за 1 серпня читайте у матеріалі: "Війна — день 159: окупанти перейшли на Бахмут, загострення в Косово".