Мобілізація 2022: в ЗСУ розповіли, скільки ще людей можуть залучити до війська

Наразі в ЗСУ немає проблем з особовим складом, але у разі потреби чисельність війська можуть подвоїти

В Україні триває загальна мобілізація, яку оголосили через повномасштабне воєнне вторгнення росії. І поки деякі категорії українців не можуть бути мобілізовані навіть за власним бажанням, під багнети в державі за потреби можуть поставити ще 500 тисяч осіб.

Про це в інтерв’ю виданню Tabletmag розповів командувач оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук. Разом з тим він розповів, що українська армія зараз не має проблем із особовим складом. "У нас уже мобілізовано пів мільйона людей, і ми можемо мобілізувати ще пів мільйона, якщо це необхідно", — сказав Ковальчук.

Він також зазначив, що справжня потреба, яка не закрита в українській армії необхідним чином, це потреба у важких озброєннях. Він непрямо натякнув журналістові, з яким спілкувався, що саме через брак вогневої міці Україна не може перейти у контрнаступ просто зараз.

Як повідомляв "Телеграф", мобілізаційний резерв в Україні формується, зокрема, через масове вручення повісток. Ця практика викликає у громадян роздратування, тому петиція з вимогою заборонити вручати їх у громадських місцях набрала необхідні 25 тисяч підписів. Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розглянути це питання. Разом з тим, юристи заспокоюють – ці повістки не є викликом одразу до війська, з їхньою допомогою військкомати уточнюють дані про військовозобов’язаних.