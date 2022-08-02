Це рішення не має повпливати на переговори щодо обміну полоненими

У четвер, 2 серпня, у росії український полк "Азов", частина бійців якого звернулася до путіна після теракту в Оленівці, був визнаний "терористичною організацією". Відповідне рішення ухвалив Верховний суд країни-агресора на закритому засіданні — визнання організації терористичною передбачає, що її забороняють в країні терміново.

На це рішення відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, зазначивши, що видається дивним ситуація, коли країна, яку мають визнати спонсором тероризму, називає бодай когось терористами.

При цьому він зазначив, що ці рішення країни-агресора не матимуть правової цінності для світу й не позначаться на процесі щодо обміну полоненими.

"А світочам "російського права" розкрию таємницю: жодного добровольчого батальйону "Азов" не існує в природі з 2014 року. "Азов" – це окремий загін спеціального призначення, що входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Частина наших Збройних Сил, яка абсолютно чітко виконувала накази, дотримувалася всіх аспектів ведення бойових дій та абсолютно чітко захищала територію своєї країни", — зазначив Михайло Подоляк.

При цьому він додав, що російська юрисдикція взагалі не поширюється на територію України, тому таке рішення для полку "Азов" — це правовий нонсенс, який абсолютно ніяк не позначиться на міжнародному правовому полі.

"Тоді як Росія, безумовно, має бути офіційно визнана державою-терористом. Зокрема у зв’язку з незаконним використанням внутрішньої юрисдикції для маскування свого умисного порушення прав військовополонених", — резюмував Михайло Подоляк, зазначивши, що Росія у будь-якому разі нестиме відповідальність за знущання з військовополонених.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські військові вранці 29 липня обстріляли колонію в Оленівці, в якій утримувалися полонені українські захисники, у тому числі бійці полку "Азов". За даними пропагандистських ЗМІ, внаслідок теракту загинули 48 полонених українців, ще двоє померли дорогою до лікарні. Поранення отримали 73 особи, проте правдивість цієї інформації поки що перевіряється. Тим часом в ООН заявили про готовність направити групу експертів, щоб провести розслідування того, що сталося.