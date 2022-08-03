"Ніколи не ховався, кулі ворожі зневажав": у боях на Донбасі загинув командир підрозділу "Карпатська Січ"

Український захисник перебував на фронті з 2014 року

У боях проти російських окупантів на Донеччині загинув командир підрозділу "Карпатської Січі" Андрій Жованик.

Про це повідомив його знайомий, президент історичного клубу "Холодний Яр" Роман Коваль. За його словами, Жованик загинув 2 серпня під час боїв під Соледаром.

"Андрій – легенда націоналістичного руху. З 1989 р. він був членом Спілки націоналістичної української молоді, найрадикальнішої української організації. Потім став членом Всеукраїнського політичного об’єднання "Державна самостійність України" (ДСУ) та Історичного клубу "Холодний Яр". Творив у Києві та ВО "Свобода" (тоді СНПУ) був настільки пам’ятаю першим головою її Київської міської організації", — написав Коваль.

Він також додав, що Жованик воював проти загарбників з 2014 року та брав участь у боях на Савур-Могилі у складі "Правого сектору".

"Андрій Жованик ніколи не боявся смерті, казав, що він і так уже он стільки прожив. "Більшість мої товаришів вже загинули або померли, навіть незручно якось жити далі". Тож він ніколи не ховався, кулі ворожі зневажав, завжди був перший в атаці", — додав Коваль.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 28 липня, стало відомо, що на війні загинув поет, музикант, блогер та доброволець Гліб Бабіч.