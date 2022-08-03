Шторм вирує, але російські кораблі залишаються: що зараз відбувається у Чорному морі

Загарбники поки що не збираються повністю покинути акваторію Чорного моря

Російські окупанти продовжують маневрувати в акваторії Чорного моря. Через бурхливий шторм і, ймовірно, підвищену мінну активність більшість суден ворожого флоту перемістили в ракетно-безпечні (для українців) райони. Однак загальна кількість кораблів продовжує тиснути психологічно — їх 13, і два з них є носіями крилатих ракет.

Про те, що відбувається в дорученому ним регіоні, розповіли у свіжому зведенні представники оперативного командування "Південь". За словами військовослужбовців, загалом ситуація залишається складною та напруженою, але ЗСУ продовжують тримати її під контролем.

Чорноморський флот у своїй більшості перемістився до південного та південно-західного узбережжя Криму. Ця зона вважається безпечною у плані випуску "Калібрів" саме з кораблів, адже снаряди не покриють потрібної відстані, впавши в море раніше.

Проте загроза ракетних ударів — наприклад, із Криму чи Каспійського моря — продовжує бути дуже серйозною. У Чорному морі залишається 13 російських катерів і кораблів. Два з них несуть ракети, ще три — десант.

Військові попередили про те, що через бурхливий шторм є ймовірність збільшення мінної небезпеки. Тому слід пам’ятати, що заходити до морських вод на південному узбережжі України поки що є дуже небезпечним для здоров’я.

Додамо, що минулої доби нашим захисникам на південному напрямку вдалося знищити два десятки росіян, два танки Т-72, гаубицю марки "Мста-Б" та кілька одиниць автомобільної техніки. ЗСУ завдавали прицільних ударів по скупченню ворожої техніки, а також опорних пунктах росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав подробиці недавнього вибуху в Севастополі, через який окупанти скасували святкування Дня ВМФ рф. Росіяни заявили про атаку українського безпілотника на штаб їхніх військових, проте в цю версію повірили навіть їхні співвітчизники.