Окупанти просуваються на сході і знову атакують у бік Харкова: актуальні карти боїв

Частину атак ворога вдалося відбити, але на фронті тривають бої

Російські окупанти могли кинути на Авдіївку сили з окупованої раніше території. Повідомляється, що ворог міг просунутися в районі вентиляції Бутівської шахти — одного з українських форпостів. Наступ на Піски продовжується, населений пункт знаходиться на захід від Авдіївки, і росіяни можуть захопити трасу між ними. Саме Авдіївку та Піски президент України Володимир Зеленський назвав пекельним місцем на фронті.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, ворог продовжив атаки в районі Харкова з північного сходу та північного заходу, атакували по землі на північному заході від Слов’янська та зі сходу на Сіверськ. Успіхів окупантам вдається досягти на південний схід від Бахмута та в районі Авдіївки.

На півдні також неспокійно — росіяни продовжують стягувати війська та двічі намагалися наступати на півночі Херсонської області. У регіоні триває партизанська війна.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Окупанти атакували на північний захід від Слов’янська вздовж кордону Харківської області. Вони намагалися провести розвідку боєм біля Довгенького та Долини. Обстріли населених пунктів продовжуються.

Сіверськ

Росіяни провели атаку в Івано-Дар'ївці, ворог міг наступати на населений пункт із південного заходу. Біля Сіверська триває авіаційний та артилерійський обстріл.

Бахмут

Ворог атакує з північного та південного сходу просуваючись на останньому напрямку на лінії Відродження-Кодему. Інтенсивність обстрілів зростає.

Авдіївка

Росіяни атакують найчастіше із південно-західного напрямку. Російські колаборанти заявляють, що їм удалося витіснити українські сили з позицій навколо вентиляції Бутівської шахти. Ідуть прямі атаки на Авдіївку.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти намагалися проводити наступальні операції, зокрема — на Байрак із Тернової та на Дементіївку. Обстріли Харкова та області продовжуються.

Карта боїв поблизу Харкова

Південь України

Російські окупанти намагалися атакувати південніше кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, а також на західному березі річки Інгулець. Ворог продовжує стягувати сили в регіон як перекиданням з інших напрямів, так і через окупований раніше Крим і через Маріуполь у бік Запорізької області. Південний фронт під постійним обстрілом Миколаїв вранці 3 серпня знову обстріляли. Українські сили продовжують ліквідувати склади ворога. Останні — в Архангельському, Старосілля, Олександрівці та Максимівці.

Карта боїв на півдні

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Херсонській області після вторгнення повністю від окупантів вдалося звільнити понад півсотні населених пунктів. Як зазначає в.о. голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, про звільнення повідомляється лише після розмінування. У Чорному морі продовжує бути частина ворожого флоту — 13 кораблів, життя їм ускладнює шторм.