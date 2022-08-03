Вражає до сліз: три історії, як маленькі українці допомагають ЗСУ (фото, відео)

Українські діти знають, що для перемоги важливо докласти всіх зусиль

Маленькі українські патріоти, попри юний вік, намагаються допомогти нашим військовим наблизити перемогу у війні проти росії. Вони застосовують свої вміння та таланти для збору коштів та передають чималі суми. Окрім Соломійки зі Львова, яка виставляла свої картини на аукціон, в Україні можна знайти чимало таких історій.

"Телеграф" розповість про три ініціативи, які дозволили дітям зібрати гроші для українських військових. Волинь, Чернігів, Буча – географія дитячого патріотизму не знає обмежень.

Антидрон для військових

У місті Рожище на Волині діти "наспівали" на антидронову рушницю. Збір закрили на сумі 185 550 грн. Зброю вже придбали. На збирання пішло два тижні. Організатор збору Вікторія Шварцкоп розповіла, що до збору приєднувалися всі: підлітки, музиканти, збирачі вишень та діти, які будували блокпости у дворах:

"У дощ та спеку лунало "Душу й тіло…", у вівторок та четвер "Горіло та палало", а в неділю "Біля тополі калина росла". Ми всі дуже різні, але об’єдналися в дитячий батальйон "Бандерівці", щоб показати ворогові — нас не зламати!"

Збір коштів тривав різними каналами — у скриньку в парку, переказами на карту, приносили гроші в самооборону. Результат — рушниця проти дронів уже куплена.

Діти зібрали на рушницю проти БпЛА понад 185 тисяч гривень

Українські пісні у Чернігові

Чернігів — одне з українських міст, яке на власні очі побачило наскільки небезпечний російський мир — частина його досі у руїнах. Але на його вулицях звучать українські пісні, а за їх допомогою восьмирічний Сергій Мороз збирає кошти на ЗСУ. У скарбничці вже майже 60 тисяч гривень. Їх він хоче передати Сергію Притулі на тепловізори та дрони для українських військових.

Співати на Валу пісні для збирання коштів хлопчик вирішив сам. Слова вчить удома — за два тижні репертуар розширився із шести пісень до 18. За перший день зібрати вдалося 7,3 тисячі гривень.

Не лише піснями — хлопчики з Бучі заробили тисячі гривень своїми руками

Буча — невелике місто на Київщині, яке стало відомим далеко за її межами через звірства російських окупантів. Воно тільки приходить до тями після окупації, але в ньому ростуть справжні патріоти. Троє хлопців 10-11 років Максим, Влад та Кирило миють фари для підтримки Сил оборони України. Зібрати вдалося понад 7 тисяч гривень. Зароблені кошти передають на платформу UNITED24 через "Дію".

Хлопчики організували міні-автомийку

Незвичайну акцію на підтримку збройних сил України також організував Нацбанк — можна здати дрібні монети, які часто осідають у скарбничках. Кожна гривня важлива для перемоги — фонду "Повернися живим" напередодні вдалося купити БПЛА "Байрактар".