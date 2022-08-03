"Дякую, заспокоїли": додаток "Тривога" розширив свої можливості, налякавши українців

Українці занепокоєні новим оновленням популярного додатка, який сповіщає населення про тривогу в областях

Міністерство цифрової трансформації оновило мобільний застосунок "Тривога". Відтепер туди надходитимуть сповіщення не лише про повітряну, а й про хімічну та радіаційну небезпеки. Відповідне оновлення спровокувало шквал обговорень серед користувачів мережі, котрих ця інформація, м'яко кажучи, налякала.

Як у своєму Телеграм-каналі повідомило Мінцифри, рішення щодо розширення можливостей мобільного додатку було прийнято задля детальнішого сповіщення населення. Зокрема, українці матимуть змогу чути сигнали про початок та закінчення п'яти типів тривог: повітряну небезпеку, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічну загрозу, а також радіаційну небезпеку. Для кожного з них було розроблено спеціальні звуки. Крім того, застосунок надсилатиме текстові рекомендації в залежності від типу загрози.

Оновлення, котре відтепер є доступним для користувачів iOS, Android та Huawei їх явно не потішило. Українці з пересторогою обговорюють у мережі відповідну інформацію, висловлюючи побоювання, що керівництво країни може знати щось, що невідомо звичайним жителям держави, яка потерпає від російської агресії вже 161 день поспіль.

Дехто саркастично зазначає, що ранок почався з "оптимістичних" оновлень та додає, що такий розвиток подій зовсім не провокує появу радості, адже усвідомлення того, яка саме ракета летить в твою сторону: ядерна чи хімічна, точно не заспокоює.

Деякі ж користувачі наголошують, що жити в умовах війни було страшно, а нове оновлення від Мінцифри спровокувало ще й появу нових побоювань з боку населення.

Реакція користувачів мережі на оновлення додатку "Тривога"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у МОН надали низку рекомендацій вчителям, в рамках яких вони мають діяти спільно з учнями при умові, що буде оголошено повітряну тривогу.