Залили приміщення пальним, аби швидше горіло: ГУР дізналося ще одну причину вбивства полонених в Оленівці

З наших воїнів шляхом тортур хотіли вибити промову для роспропаганди, але нічого не вдалося

Поки російські чиновники розповсюджують гучну брехню щодо розслідування того теракту в Оленівці, де загинули українські військовополонені, українська розвідка дізналася ще одну причину, чому бойовики могли позбутися наших захисників.

Як йдеться у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони, вдалося з'ясувати деякі факти, які вказують, що вбивство полонених в Оленівці було навмисним. Жорстоку розправу влаштували "вагнерівці" та представники російської ФСБ, які проводили допити полонених, використовуючи тортури та побої.

"Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів", — зазначили в ГУР.

Співробітники ФСБ думали, що через постійні тортури захисники України здадуться й визнають на камеру для роспропаганди "скоєні ними злочини, звірства проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України". Навіть конвеєрні злочини, які росіяни чинили проти військовополонених, не зламали українців.

Саме для того, щоб приховати неналежні умови утримання полонених та застосування проти них тортур, російська сторона умисно їх вбила.

"За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК "Вагнер" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні", — резюмували розвідники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США однозначно визначилася з тим, хто винен в Оленівській трагедії, проаналізувавши наявні дані. І тут мова зовсім не про Збройні сили України.