Велика Британія планує дати Україні кредит на 3 мільярди: куди планують направити кошти

Голова британського Мінфіну вважає, що нашу країну треба підтримувати всіма способами

Велика Британія планує надати Україні, яка бореться з російськими окупантами, кредит у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів. Таку суму нашій країні хочуть виділити через державне агентство UK Export Finance (UKEF).

Як передає Sky News, з такою заявою виступив голова Мінфіну Сполученого Королівства Надім Захаві. Він, зокрема, підтримав рішення про те, щоб надати цю суму Україні.

Зазначається, що більшу частину коштів — 2,3 мільярда — хочуть виділити на фінансування оборонної підтримки України, а ще 700 мільйонів — отримають компанії, які планують долучити до відновлення інфраструктури України по завершенню війни. Серед них можуть опинитися BAE Systems і Babcock International — видання пише, що вони цілком ймовірно підпишуть індивідуальні контракти з UKEF.

При цьому голова британського Мінфіну зазначив, що підтримувати Україну треба всіма можливими способами, адже це є жестом віри в майбутнє нашої країни.

Варто додати, що укладання угоди про такий кредит для України залежатиме ще й від юридичних питань — їх розв'язання — адже є ризики комерційної діяльності в Україні через війну.

"Очевидно, що Україна є ринком із високим ризиком для комерційної діяльності, і ми повинні визнати, що ризик збитків є значним. Тому UKEF також повинен продовжувати зменшувати збитки міністерства фінансів, наскільки це можливо", – додав Надім Захаві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія планує передати Україні кілька потужних військових кораблів для протистояння російським окупантам.