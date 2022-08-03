Окупанти наступають: Арестович розповів про тяжку ситуацію біля Пісок та Мар’їнки
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Загарбники намагаються відвернути ЗСУ від південного напрямку
Окупанти продовжують чинити тиск на сили українських захисників на Донбасі, зокрема у Пісок та Мар’їнки.
Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з правозахисником Марком Фейгіним, росіяни тим самим намагаються відвернути частину українських резервів від місць їхнього основного наступу, а саме на Запорізькому та Херсонському напрямах.
За його словами, противнику вдалося досягти локальної переваги у Мар’їнки, чим "незначно посунули" сили ЗСУ.
"За деякими даними, які потрібно уточнити, ситуація така, що вони створили локальну перевагу, наші війська маневрують і відступають на вигідніші позиції. Це не відступ, це маневрена оборона", — сказав він.
При цьому Арестович наголосив, що основні бойові дії розгортатимуться на Півдні України і їх результат можливо навіть буде визначальним для всієї війни.
Крім того, він зазначив, що основні дії там можуть почати розгортатися вже наступного тижня.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники все ще не мають коштів, щоб повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та живій силі. При цьому він говорив, що особливо гостро це відчувається біля Пісок та Авдіївки.