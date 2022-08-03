Окупанти наступають: Арестович розповів про тяжку ситуацію біля Пісок та Мар’їнки

Загарбники намагаються відвернути ЗСУ від південного напрямку

Окупанти продовжують чинити тиск на сили українських захисників на Донбасі, зокрема у Пісок та Мар’їнки.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович у розмові з правозахисником Марком Фейгіним, росіяни тим самим намагаються відвернути частину українських резервів від місць їхнього основного наступу, а саме на Запорізькому та Херсонському напрямах.

За його словами, противнику вдалося досягти локальної переваги у Мар’їнки, чим "незначно посунули" сили ЗСУ.

"За деякими даними, які потрібно уточнити, ситуація така, що вони створили локальну перевагу, наші війська маневрують і відступають на вигідніші позиції. Це не відступ, це маневрена оборона", — сказав він.

При цьому Арестович наголосив, що основні бойові дії розгортатимуться на Півдні України і їх результат можливо навіть буде визначальним для всієї війни.

Крім того, він зазначив, що основні дії там можуть почати розгортатися вже наступного тижня.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Чому росіяни кинули такі сили на Піски та Авдіївку Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники все ще не мають коштів, щоб повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та живій силі. При цьому він говорив, що особливо гостро це відчувається біля Пісок та Авдіївки.