Окупанти тиснуть на сході та стягують на південь сили: карта боїв в Україні

Окупанти продовжують обстрілювати вздовж лінії зіткнення

росія посилює ядерний шантаж світу — використовують Запорізьку АЕС, щоб спробувати знизити підтримку України зброєю у контрнаступі. Вони обстрілюють з території АЕС, дислокували свої війська всередині неї та намагаються проводити операції під чужим прапором — усе заради того, щоб змусити думати про ядерну катастрофу.

Припущення причин цієї поведінки висунули в Інституті вивчення війни. Вони також нагадали, що в очікуванні українського контрнаступу росіяни стягують сили на південь формуючи ударну групу.

Тим часом на сході окупанти продовжують наземні атаки з північного заходу від Слов’янська, атакують Бахмут із широкої дуги зі сходу, а також напряму штурмують Авдіївку. У Пісках, де ситуація дуже складна, вони закріпитися не змогли.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Окупанти атакували в районі Слов’янська по землі та продовжили обстріли. На цій ділянці все частіше повідомляють про нейтралізацію розвідгруп або розвідки боєм. На захід від Ізюма у бік Харкова також ворог продовжує завдавати ударів. Сіверськ був під обстрілом, але наземних операцій у його районі не зафіксували.

Бахмут

З північного сходу по південний схід від Бахмута окупанти завдають ударів. Ворог намагається просунутися до міста з боку Новолуганського, з півдня.

Авдіївка

Росія продовжує атакувати в чоло, штурмуючи з боку "Спартака" і Мінерального з південного заходу та південного сходу від Авдіївки. На північний схід також активізувалися, атакуючи Красногорівку. Ворог веде інтенсивний вогонь. Ворог також намагався просунутися у бік Мар’їнки та Білогірки.

Карта боїв на сході

Харків

Росіяни намагаються прорватися в Дементіївці та зміцнюють позиції вздовж кордону, проводячи операції повітряної розвідки та радіоелектронної боротьби. Обстріл міста та області триває – під ударом райони на північ, схід, південь від Харкова.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Окупанти продовжують атакувати на північному заході Херсонської області. Вони намагаються вибити українських військових із плацдарму на річці Інгулець. Ворог створює ударну групу, щоб завадити українському контрнаступу біля кордону Дніпропетровської та Херсонської області. У їхню мету також входить наступ. Стягують на південь України російські загарбники військових та техніку у бік Кривого Рогу. Також помічені колони техніки з Маріуполя у бік Бердянська та на південь із Мелітополя (на Херсонщину). Росіяни намагаються попередити удари українців по складах, намагаючись розосередити їх, а також розбираються з наслідками — використовують поромну переправу замість Антонівського мосту та відновити аеродром у Мелітополі.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" поспілкувався з військовим експертом, який вважає, що стягуванням сил на півдні росія намагається змусити ЗСУ атакувати, щоб використовуючи міць артилерії на відкритій місцевості завдати удару. При цьому основна мета рф все ще залишається на сході. Непроста ситуація склалася біля Пісок та Мар’їнки.