Кучма назвав три сценарії, за яких росія може використати ядерну зброю

Стратегічний удар експрезидент України вважає практично неймовірним, а от з тактичним все складніше

Президент росії володимир путін днями заявив, що ядерна війна не може бути розв'язана, адже у ній не буде переможців, але світ, тим не менше, не вірить його словам і побоювання зберігаються. Прокоментував ці ризики і колишній президент України Леонід Кучма.

В інтерв’ю Бі-Бі-Сі він заявив, що загалом не вірить у те, що росія завдасть ядерного удару, але розповів про три сценарії, за яких така можливість все ж існує. "Я виключаю застосування російського стратегічного потенціалу. Не вірю у це абсолютно. До стратегічної ядерної зброї держава може вдатися лише або при наявності реальної загрози самому своєму існуванню, або ж у відповідь на вже завданий удар, як таку собі "відплату з того світу", — сказав Кучма. Він додав, що в жодному із цих випадків Україна не буде ціллю, адже такий удар може бути спрямованим лише проти США – у цьому полягає особливість розміщення та націлювання міжконтинентальних ракет.

Втім, Кучма заспокоїв, що США не вдарять першими, тож "відплата з того світу" не виглядає вірогідною. Щодо застосування стратегічних ракет самими росіянами, то експрезидент України пояснив, що путін не є самогубцею і не наражатиме себе на удар у відповідь, адже спровокує ситуацію, яку в геополітиці описують терміном "гарантоване взаємне знищення".

Третім сценарієм він вважає застосування тактичної ядерної зброї і саме його, на думку Кучми, не варто виключати. Причина в тому, що без’ядерна Україна не зможе відповісти на такий удар росії, а це підживлює почуття безкарності, яким путін керується уже понад 10 років. "Якщо стан речей на фронті буде загрожувати – ні, не існуванню чи безпеці росії, а виключно політичним позиціям путіна та стабільності його режиму, – то кремль може застосувати тактичну ядерну зброю", — припустив Кучма.

Він також висловив сподівання, що цьому можна запобігти за допомогою західних союзників. "Я впевнений, що чітке попередження путіна з боку, наприклад, Сполучених Штатів, про військову відповідь на застосування ядерної зброї проти неядерної України також цілком здатне зупинити його", — сказав колишній голова держави. Більше того, він припустив, що таке попередження росія вже отримала.

"Всі кажуть, що після вторгнення росії світ вже не буде таким, як був. Так от, після застосування ядерної зброї його може не бути зовсім", — підсумував Кучма.

Як повідомляв "Телеграф", заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд у публічному просторі дійсно давала зрозуміти, що Америка готується до ймовірності ядерного удару з боку росії, і від наслідків такої поведінки кремля "росія не оправиться ніколи".