Зеленський скликав ставку Верховного головнокомандувача: стало відомо, що обговорювали

Учасників ставки попередили про персональну відповідальність за виконання наказів Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні розповів про крах світової безпекової архітектури, скликав засідання Ставки верховного головнокомандувача. Як повідомили у РНБО, на засіданні обговорювали невідкладні безпекові питання, зокрема надання ЗСУ озброєнь та техніки.

Власне, питання стану забезпечення Сил Оборони усіма необхідними озброєннями та технікою було на порядку денному першим. Окрім того, на обговорення було винесено продовження дії Зведеного плану територіальної оборони. Третім питанням став перебіг загальної мобілізації в країні. З цих двох пунктів на учасникам Ставки представили відповідні доповіді.

У засіданні брали участь ключові керівники сектору безпеки і оборони. Вони, окрім іншого, заслухали інформацію щодо стану виконання попередніх рішень Ставки Верховного головнокомандувача. Також під час засідання окремо наголосили, що учасники Ставки несуть персональну відповідальність за виконання наказів та директив Верховного головнокомандувача України. "Стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення", — повідомили в РНБО.

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Як повідомляв "Телеграф", у червні засідання Ставки Зеленський скликав через загрозу нападу з боку Білорусі. Тоді президент доручив готувати оборону прикордонних областей. Сьогодні командувач Об’єднаних Сил генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що Київ захищений від наземного наступу з півночі.