"Amnesty International працює на путіна": українці в гніві після нової доповіді організації

Українці активно критикують міжнародну організацію

У четвер, 4 серпня, на 162-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Amnesty International написала, що українські військові своєю тактикою ведення війни створюють небезпеку для цивільних. Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на таке повідомлення міжнародної організації.

Відповідна заява міністра закордонних справ України доступна на його сторінці у Facebook. У ньому Кулеба наголосив, що Amnesty International у такий спосіб не доносить правду до читачів, а створює фальшиву реальність.

"Я розумію, що у відповідь на критику Amnesty International скаже, що "ми критикуємо обидві сторони конфлікту". Але давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем та жертвою", – сказав Кулеба.

Крім того, в мережі критикують Amnesty International, звинувачуючи організацію в пособництві президенту рф володимиру путіну.

Раніше повідомлялося, чому нова доповідь Amnesty International про війну в Україні є прикладом "корисного ідіотизму".

Нагадаємо, організація підтвердила, що удар по Маріупольському драматичному театру в березні було завдано спеціально і є військовим злочином рф.