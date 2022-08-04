Контрнаступ на Херсон: військовий експерт розповів, чого чекають росіяни

Конфлікт між політичним і військовим керівництвом може коштувати дуже дорого

На Херсонщині, де українська армія поступово переходить у контрнаступ, знищуючи командні пункти росіян і пошкодивши Антонівський міст, росіяни вичікують, коли ЗСУ зроблять помилку. Про це розповів експерт з питань сектору оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці Олег Старіков.

В ексклюзивному коментарі для "Телеграфу" Старіков описав цю помилку, як боротьбу між політичною доцільністю та військовою необхідністю. Тобто це конфлікт суть якого полягає в тому, що військово-політичне керівництво держави тисне з вимогою якнайшвидше звільнити території – це можна пред’явити народу, як проміжну перемогу, і західним партнерам, як доказ своєї ефективності. А тим часом військові бачать, що непродумана операція матиме негативні наслідки.

"Сподіваюся, наш верховний головнокомандувач прислухається до професійних військових – і відповідним чином коригує свої рішення з їхніми пропозиціями", – сказав Старіков. Як приклад такої співпраці, він назвав США, де президент Джо Байден навіть не перебиває голову об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, коли він пояснює свою позицію. "На щастя, ми теж переходимо до стандартів НАТО, коли військові мають своє вирішальне слово. А політики ухвалюють політичне рішення, прислухаючись до цих слів. Лише такий зв’язок дає ефект", – додав експерт.

Нагадаємо, наразі військові експерти вбачають більшу схильність до тактичних помилок під Херсоном саме у росіян.