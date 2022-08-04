Європейська країна віддала ЗСУ бойові літаки, куплені в Україні за Кучми

Ці літаки не літали майже 20 років.

У четвер, 4 серпня, на 162-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Північна Македонія передала Україні 4 штурмовики Су-25.

Про це повідомляє місцеве видання mkd. Влада офіційно не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

За інформацією джерела, 4 штурмовики Су-25, один із яких 2-місний, передали Україні безкоштовно. Примітно, що ці 4 літаки Північна Македонія закупила в України у 2001 році для боротьби з албанськими сепаратистами за 4 млн євро. Штурмовики зробили кілька бойових вильотів, а в 2004 році країна законсервувала їх. У липні 2022 року надійшла інформація, що літаки ремонтують українські інженери, що свідчило про те, що ці машини будуть передані ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Північна Македонія передасть Україні танки Т-72.

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Зазначимо, роль Північної Македонії у своєму свіжому інтерв’ю ВВС відзначив другий президент України Леонід Кучма. За його словами, нещодавня передача Україні танків – це прояв не лише ціннісної солідарності, а й подяки українському народу за добро, зроблене два десятиліття тому. У 2001 році, за президентства Кучми, Україна передала Македонії бронетехніку та авіацію, що дало можливість центральній владі країни відповісти на збройний заколот албанських сепаратистів та зберегти державу. До речі, у нас на сайті можна прочитати головні заяви Кучми із його останнього інтерв’ю.