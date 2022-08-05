Росіяни просуваються на Донбасі, але змушені перекидати техніку на південь: свіжі карти боїв

Ворог, як і раніше, небезпечний і особливо жорстокий на Донецькому напрямку

Станом на 5 серпня, 163-й день повномасштабного вторгнення рф, Україна нарешті має змогу перехопити стратегічну ініціативу у противника. Через тактику наших захисників росіяни змушені змінювати свої пріоритети під час бою, а також більш вдумливо перерозподіляти живу силу та техніку по лінії фронту. Найбільш "спекотним" регіоном щодо боїв залишається Донбас, однак і південний напрямок не відстає.

Більше деталей розкрили аналітики американського Інституту вивчення війни, представивши нові карти боїв в Україні. Фахівці впевнені, що загальне ослаблення російської армії може дозволити Україні нарешті взяти гору у формуванні ходу війни.

Через активність ЗСУ на півдні росіяни вимушені перекидати дедалі більше техніки до цих регіонів. Для цього їм доводиться частково жертвувати бажанням захопити Слов’янськ та Сіверськ на Донбасі. Крім цього, ворог направляє авіацію та іншу техніку в Україну з окупованого Криму, насамперед проганяючи її через Керченський (Кримський) міст. Судячи з усього, російському військовому командуванню не подобається ідея, що українці таки повноцінно почнуть контрнаступ на Херсонщині.

Свіжі карти боїв в Україні 5 серпня

Донбас

Завдяки тому, що росіяни були змушені відвести війська зі Слов’янського напрямку, ЗСУ здійснили спроби повернути свої позиції на південному заході від Ізюму, а також на північному заході від Слов’янська. Згідно з останніми даними, українські захисники змогли зміцнитися десь за 15 кілометрів від Ізюма. Також під контроль ЗСУ перейшли Мазанівка та Дмитрівка поряд зі Слов’янськом.

Свіжа карта боїв на Донбасі 5 серпня

Втім, за іншими напрямками на Донбасі росіяни продовжують бути активнішими. Регулярно наносяться ракетні, артилерійські та авіаційні удари по Сіверську, найближчих селах, продовжується просування до Бахмута. На жаль, ЗСУ були змушені залишити свої позиції у Доломітному та Семигір’ї (поряд із Бахмутом). Також активні бої відбуваються поряд із Соледаром.

Не менш "гарячою" залишається і ситуація у напрямку Пісків поблизу Донецька. Російські війська спробували наступати у цьому районі, проте успіху не мали, попри заяви пропагандистських джерел. Також гаряче поряд з Мар’їнкою та Авдіївкою.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Чому росіяни кинули такі сили на Піски та Авдіївку Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

Харків

Як уже згадувалося, через перекидання російської техніки поруч із Ізюмом утворився якийсь пролом, чим успішно скористалися українські захисники. Незважаючи на те, що армія противника намагалася наступати на північному заході поряд з містом, це не увінчалося успіхом. Росіянам навряд чи вдасться пробратись углиб Харківщини.

Свіжа карта боїв за Харків 5 серпня

Сам же Харків продовжує страждати від ракетних та артилерійських ударів супротивника, місто та найближчі села регулярно обстрілюються – особливо на півночі, сході, півдні та південному заході.

Південь

Росіянам не подобається ідея українського контрнаступу, тому вони всіляко намагаються перешкодити йому. Минулої доби ворог спробував атакувати українські позиції на березі Інгульця, обстрілявши відразу чотири населені пункти. Успіху противник у відсутності. Аналітики попереджають, що спроби штурму можуть продовжитись — щоб зламати український плацдарм на цій річці.

Свіжа карта боїв за Херсон 5 серпня

Також триває обстріл адміністративних кордонів Херсонщини та Миколаївщини. Проводиться додаткове стягування живої сили та нової техніки як із Криму, так і з Донбасу. Цілком імовірно, що, швидше за все, росіяни обладнають свої головні позиції на північ від Мелітополя, використовуючи це місто як військову базу. Також справжнім плацдармом для складування озброєння зараз для росії є окупований Крим.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як ситуація в акваторії Чорного моря. Росіяни, що вже не дивно, знову змінили кількість одиниць флоту, які несуть бойове чергування у регіоні.

Також "Телеграф" писав про те, яку тактику росіяни можуть спробувати застосувати під час боїв на Херсонщині і чим вона загрожує ВСУ.