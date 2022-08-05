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Український посол знов поскандалив з владою Берліна через російські танки: що сталось

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Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Посол Мельник пообіцяв звернутись до мера Берліна
Посол Мельник пообіцяв звернутись до мера Берліна

Адміністрація району Мітте не дала дозвіл на виставку, розцінивши її як надто політизовану

Посол України у Німеччині Андрій Мельник, який незабаром покине свою посаду – його було звільнено президентським указом 9 липня, знову пішов на конфлікт з місцевою владою. Цього разу дипломат розкритикував адміністрацію центрального берлінського району Мітте, яка відмовилась проводити виставку знищеної російської військової техніки – вона зараз мандрує Європою.

Одразу два музейних оператора у Берліні погодились організувати експозицію навпроти посольства росії в Німеччині. Але місцева влада відхилила їхні заявки, зазначивши, що така виставка є неприйнятною, адже вона зачіпає зовнішньополітичні інтереси Німеччини.

"Знищена військова техніка росії, виставлена в самому центрі Берліна, повинна дати людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення", — цитує прес-служба посольства заяву, яку Мельник зробив для видання Tagesspiegel. Мельник назвав відмову адміністрації шоком для українців, а зазначений привід – надуманим. "Ця відмова стала справжнім скандалом", — резюмував дипломат.

У своєму Twitter Мельник написав, що звернеться з приводу проведення виставки до бургомістра Берліну Франциски Гіффай та адміністрації району Мітте, яку закликатиме скасувати своє "дивне рішення" і організувати виставку. "Це означатиме справжню солідарність з Україною", — написав Мельник.

Виставка спалених російських танків після деокупації Київщини вперше відкрилась на Софійській площі столиці. Але об’єктів для експозиції виявилось достатньо і для того, щоби показати, з чим саме росіяни прийшли вбивати українців, у Європі. Експозицію уже прийняли декілька столиць, зокрема Варшава та Прага.

Як повідомляв "Телеграф", після рішення про своє звільнення Мельник не перестав робити гучних заяв і жорстко критикувати німецьких політиків. Зокрема запропонував прем'єр-міністру німецької землі Саксонія Міхаелю Кречмеру запхати голову у морозилку.

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#Виставка #Берлін #Танки #Андрій Мельник