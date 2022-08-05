Колишнього заступника голови розвідки підозрюють у зраді: при затриманні він відстрілювався

Підозрюваний збирав секретну інформацію в Міноборони

У п’ятницю, 5 серпня, на 163-й день повномасштабного вторгнення рф СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишньому заступнику голови Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ на своєму telegram-каналі. За інформацією джерела, генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у зазіханні на життя працівника правоохоронного органу та у незаконному зберіганні зброї.

За даними слідства, він передавав російським спецслужбам таємну та цілком таємну інформацію про актуальну військово-політичну ситуацію в нашій державі. Крім цього, він переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводяться ЗСУ та іншими підрозділами українських Сил оборони для відбиття збройної агресії.

За завданням окупантів затриманий збирав секретну інформацію, що циркулює в Міноборони, зокрема в Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного. Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення рф. Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити з пістолета Макарова представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки, які прибули для проведення процесуальних дій.

Зазначимо, СБУ не називала імені підозрюваного, проте журналіст Петро Шуклінов пише, що ім’я затриманого – В’ячеслав Онисько. Він працював заступником ГУР у 2008-2010 роках. Тоді ГУР керував Віктор Гвоздь, який загинув 2021 року в Єгипті.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти готували відомого зрадника України на посаду прем’єра у разі захоплення Києва.

Нагадаємо, українські сили оборони ліквідували відому терористку-зрадницю "Корсу".