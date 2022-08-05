Зеленський закликав світ "асиметрично" відреагувати на обстріл росіян по Запорізькій АЕС: подробиці (відео)

З’явився черговий аргумент на користь визнання рф державою-спонсором тероризму

Після цинічних ударів рф по Запорізькій АЕС проти всієї російської атомної галузі необхідно застосувати жорсткі санкції.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні до нації заявив президент України Володимир Зеленський, передає YouTube-каналі "Офіс Президента України". Глава держави зазначив, що цивілізованому світу необхідно вдарити санкціями по "Росатому".

"Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об’єкта – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору.

росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від "Росатома" до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології", — вважає президент.

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Раніше президент висловився щодо гучного звіту Amnesty International. Додамо, що днями глава держави збирав ставку Верховного головнокомандувача.