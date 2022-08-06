США готують найбільший пакет озброєнь для України - ЗМІ

США мають намір передати Україні більше боєприпасів до HIMARS та NASAMS

США не припиняють підтримку озброєнням України в її протидії широкомасштабній агресії росії і планують виділити черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який становитиме рекордні 1 мільярд доларів і включатиме боєприпаси для далекобійного озброєння та броньовані медичні транспортні машини.

Про це з посиланням на три джерела повідомляє у п’ятницю, 5 серпня, Reuters.

Очікується, що про виділення цього пакету допомоги влада США оголосить у понеділок, 8 серпня.

Американські чиновники на умовах анонімності заявили, що президент США Джо Байден ще не підписав цей пакет озброєнь і його ще може бути переглянуто як за вартістю, так і за наповненням.

Водночас у нинішньому вигляді він передбачає надання Україні боєприпасів для РСЗВ HIMARS, боєприпасів для зенітно-ракетних систем NASAMS та до 50 броньованих медичних транспортних засобів M113 загальною вартістю 1 мільярд доларів.

Як повідомлялося, США раніше оголосили про плани передати Україні ще одній партії ракетних систем залпового вогню HIMARS, які успішно допомагають українцям захищати свої землі від російських окупаційних військ і знищувати важливі об’єкти противника.