Ворог намагається прорватися у районі Донецька та на Херсонщині: свіжі карти боїв в Україні

Росіяни продовжують намагатися тиснути на півдні та сході артилерійським вогнем, але їх щоразу відкидають на різних напрямках.

Тяжкі бої на околицях Пісок продовжуються — на думку Інституту вивчення війни, попри російські заяви, населений пункт навряд чи під їх контролем. Тривають важкі артилерійські обстріли з обох боків. Окупанти також не зупиняються і намагаються атакувати на південь від Бахмута.

За даними аналітиків, штурми були безуспішними. Ворог також атакував з боку Донецька на північ, північ та південний захід. Ситуація на південному фронті розгортається складна. Ведуться обстріли біля Запорізької АЕС в Енергодарі. Повідомлялося про обстріл житлових кварталів міста з території станції.

На території Херсонської області ворог намагався просунутися до Лозового. Їхня ймовірна мета — українські позиції біля річки Інгулець.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Російський ворог не атакував між Ізюмом та Слов’янськом. Вони обстрілювали населені пункти вздовж кордону Харківщини та Донеччини, у тому числі нещодавно звільнені Мазанівку та Дібрівне, від якого окупанти відступили напередодні, залишивши руїни.

Сіверськ

Окупанти продовжують наступати на цьому напрямі. Обстріл триває.

Бахмут

Ворог намагався прорватися і закріпитися у Зайцевому та Вершині, але його атаку відбили.

Околиці Донецька

Росіяни атакували на захід та північ від Донецька у бік Пісок, Авдіївки, Красногорівки. Піски перебувають під вогнем із двох сторін, що означає, що ворог не зміг встановити контроль над населеним пунктом. Ворог безуспішно намагався прорватися до Мар’їнки, за оцінкою аналітиків, з одного з міських районів Донецька.

Карта боїв на сході

Харків

Не допустити українського контрнаступу у цьому районі фронту – мета російських окупантів на Харківській осі. Вони продовжують обстрілювати місто та передмістя.

Карта боїв біля Харкова

Південь України

Український плацдарм за річкою Інгулець можу стати об’єктом постійних атак росії, які не зупиняються на північному заході Херсонської області. Окупанти намагалися прорватися до Лозового на східному березі річки. Продовжуються авіаудари в районі лінії фронту та за нею. Під вогнем Миколаїв, Нікополь, малі населені пункти.

Напередодні, 5 серпня, ворог почав обстрілювати ЗАЕС, що може призвести до розпилення радіації. Мер Енергодару повідомив про обстріл житлових кварталів з боку ЗАЕС, а також про проблеми з електроенергією.

Українські військові продовжують ліквідувати склади окупантів. За останню добу не дорахувалися шість складів із боєприпасами, командні та опорні пункти на півдні України.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Миколаїв, який постійно зазнає російських обстрілів, закривають на довгу комендантську годину — вихідні. Понад дві доби місто перебуватиме в ізоляції з частковими послабленнями. Тим часом колаборант Володимир Сальдо, який "очолив" Херсонську область, уже в комі — підозрюють, що гауляйтера могли отруїти.