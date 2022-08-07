росія на сході провела серію атак: карта боїв в Україні

Частину атак окупантів вдалося відбити, бої продовжуються

росія не наступала на півдні України та півночі Харківської області, тоді як штурми на більшій частині сходу України не зупинялися. Так, найактивніше окупанти проривалися від Донецька на північ, захід та південь.

Згідно зі звітом аналітиків з Інституту вивчення війни, також локальні атаки ворог провів на північний захід від Слов’янська та схід та південь від Бахмута.

Поки українські військові протистоять росіянам на фронті, в окупації продовжують діяти партизани та громадянський спротив. У росії висловилися про необхідність протидіяти цьому репресіями, трудовими таборами та розстрілами.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Окупанти провели атаку на північний захід від Слов’янська, обстріляли населені пункти між ним та Ізюмом. Ворог намагався прорватися до Богородичного.

Сіверськ

Ворог продовжує обстріл міста.

Бахмут

Ворог атакував у бік Бахмута з півдня та сходу, намагаючись зайняти вигідніші позиції — зі сходу в межах 12 км від міста. Триває обстріл.

Авдіївка

У районі лінії оборони Авдіївка-Донецьк ворог провів серію атак у бік Авдіївки, Красногорівки, Невельського. Також вони намагалися прорватися у бік Мар’їнки. Декілька штурмів, безуспішних, провели у бік кордону із Запорізькою областю.

Карта боїв на сході

Харків

У напрямку міста атаки не зафіксовано. Ракетний терор міста та області триває.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог продовжує завдавати артударів, але зосередився на обороні і поки що проводить перерозподіл техніки та ротацію особового складу. Українські сили продовжують завдавати ударів по складах окупантів та командно-спостережних пунктах. Тим часом росіяни накопичують сили в Олешках, ймовірно, для оборони та захисту шляхів постачання Херсона.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв про спробу штурму на Херсонщині у бік Благодатного, її успішно відбили. Також на півдні ліквідували десятки окупантів та техніку. Колаборантам на Херсонщині також не солодко, новокаховського зрадника, який обіймав високу посаду, застрелили просто біля будинку.