Буде ще важче: Курт Волкер оцінив, скільки в Україні триватиме війна

Дипломат оцінив наскільки затягнеться російське вторгнення

Українців чекають непрості осінь та зима через економічну кризу внаслідок війни з росією. Але після зими в Україні ситуація буде тяжкою, упевнений американський дипломат Курт Волкер.

Ексспецпредставник Держдепу США з питань України висловив думку, що "надскладні часи" для нашої країни ще не настали. Після зими він очікує наступного етапу воєнних дій — навесні та влітку 2023 року буде тривати війна.

Волкер також зазначив, що зима буде складною для всіх – Європи, України та навіть росії. Європа переживатиме проблему вартості енергоносіїв. Нагадаємо, частина країн зменшили використання російського газу, а частина виявилися від постачання з росії зовсім.

У цьому Волкер пообіцяв продовження підтримки США. Він зазначив, що Україну підтримують як демократи, так і республіканці, а також Конгрес та американська спільнота, і це показує, що підтримка з боку США навряд чи ослабне. "Достатньо великі кошти зарезервовані до кінця цього фіскального року і наступного", — зазначив Волкер, пообіцявши як військову, так і гуманітарну допомогу.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна отримує озброєння від США поки що на безкоштовній основі, але з початком ленд-лізу за частину техніки доведеться платити за умовами позики — працювати він почне не раніше осені.