До Зеленського в Київ приїхала голлівудська актриса: хто вона і де знімалася

Відома актриса підтримала Україну

У неділю, 7 серпня, голлівудська актриса Джесіка Честейн під час свого візиту до столиці України зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив глава держави на своїй сторінці у Facebook. Зеленський подякував актрисі за підтримку України.

"Американська актриса Джесіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей дуже цінні. Завдяки цьому світ ще більше чутиме, знатиме і розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Джесіко, дякую за підтримку!" — написав президент.

У мережі доступні кілька знімків із зустрічі Зеленського з актрисою.

Джессіка Честейн зустрілася з Володимиром Зеленським

Довідка: Джесіка Честейн – американська актриса та продюсер. У 2022 році виграла "Оскар" у категорії "Краща жіноча роль" за роль у фільмі "Очі Теммі Фей". Знімалася у таких відомих кінокартинах: Інтерстеллар, Марсіанін, Люди Ікс: Темний Фенікс, Воно 2 та інші. Повна фільмографія Честейн доступна на сайті IMDB.

Нагадаємо, чимало голлівудських зірок підтримують Україну, а деякі не побоялися і приїхали до країни, яка зазнає ракетних ударів з боку рф. Наприклад, Анджеліна Джолі у квітні відвідала Україну. У мережі після цього жартували, що замість "Джавелінів" США відправили Анджеліну.