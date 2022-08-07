Одразу у кількох областях України повідомляють про вибухи: що відомо

Повітряна тривога була оголошена після того, як сталися вибухи

У низці областей України пролунала серія вибухів, після яких пролунали сигнали повітряної тривоги

Місцеві телеграм-канали повідомили, що вибухи чули у Вінниці, Кременчуці, Умані, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Зазначається, що сирени першими включилися по Вінницькій області, а до цього в облцентрі було чути щонайменше три вибухи.

Після цього інформація про вибухи надійшла з Умані та Кременчука.

Мер Кременчука Віталій Малецький зазначив, що у місті було чути "звук схожий на вибух", проте зазначив, що повідомлень про надзвичайні ситуації у місті не надходило.

Іншої офіційної інформації поки що не надходило, проте після цього повітряна тривога була включена практично по всій території України.

upd: пізніше з'явилася інформація про те, що у Кропивницькому та області інформація про вибухи не підтвердилася.

Як повідомлялося раніше, окупанти 5 та 6 серпня завдавали ударів по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо біля реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива. Окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний додатковий корпус.