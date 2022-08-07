Одразу у кількох областях України повідомляють про вибухи: що відомо
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Повітряна тривога була оголошена після того, як сталися вибухи
У низці областей України пролунала серія вибухів, після яких пролунали сигнали повітряної тривоги
Місцеві телеграм-канали повідомили, що вибухи чули у Вінниці, Кременчуці, Умані, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
Зазначається, що сирени першими включилися по Вінницькій області, а до цього в облцентрі було чути щонайменше три вибухи.
Після цього інформація про вибухи надійшла з Умані та Кременчука.
Мер Кременчука Віталій Малецький зазначив, що у місті було чути "звук схожий на вибух", проте зазначив, що повідомлень про надзвичайні ситуації у місті не надходило.
Іншої офіційної інформації поки що не надходило, проте після цього повітряна тривога була включена практично по всій території України.
upd: пізніше з'явилася інформація про те, що у Кропивницькому та області інформація про вибухи не підтвердилася.
Як повідомлялося раніше, окупанти 5 та 6 серпня завдавали ударів по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо біля реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива. Окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний додатковий корпус.