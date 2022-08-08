300 млн гривень держборгу України в руки російських компаній — фірма мільярдера з росії фінансує окупантів

СБУ вважає, що російсько-казахський мільярдер заробив в Україні сотні мільйонів гривень для росії

Незважаючи на криваву агресію, розв’язану росією проти України, на території нашої країни залишаються компанії, які працюють одночасно і в країні-окупанті, і допомагають його компаніям ставити нашу країну в економічну залежність.

300 мільйонів гривень українського боргу на фінансування терористів

Так, як повідомляють ЗМІ, ще у березні 2022 року СБУ було відкрито кримінальне провадження щодо компанії "Фрідом Фінанс Україна".

За версією СБУ, з 2019 до 2021 року компанія допомагала купувати російським комерційним структурам значні пакети державних облігацій України. Йшлося про 300 мільйонів гривень.

"Частина незаконно отриманих коштів може бути використана для фінансування діяльності проросійських структур та терористичних організацій т. зв. НВФ "днр/лнр", — говорить судовий документ.

СБУ вважає, що компанія фінансує тероризм

Спершу рахунки компанії були заарештовані, але наприкінці червня арешт було знято за клопотанням адвокатів компанії для оплати праці працівників фірми, відтоді руху по даному кримінальному провадженню в суді немає.

Російський мільярдер казахського походження

"Українська" назва не повинна бентежити, адже йдеться про український підрозділ корпорації "Фрідом фінанс", яка хоч і базується в штаті Невада, США і входить до складу Freedom Holdings, насправді має російське коріння.

Про це говорить навіть реєстрація в штаті Невада з його знаменитим Лас-Вегасом – податкові пільги залучають до цього штату любителів ухилитися від податків, але придбати респектабельну американську прописку.

Насправді власником "американської" компанії є 34-річний уродженець москви, нині казахський громадянин Тимур Турлов, чиї статки оцінюються в 2,4 млрд дол. США, до яких входить понад 72% акцій Freedom Holdings.

Тимур Турлов

Зареєструвавши свій бізнес у США, Турлов тим самим набув якоїсь респектабельності і отримав доступ до американського фондового ринку, а в 2017 році прийшов в Україну, купивши фінансову компанію "Укранет", яка стала ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

Цікаво, що сам Турлов ще в 2011 році вважав за краще виїхати з Росії та оселився в Казахстані, проте від російського громадянства не відмовився.

Власник виправився?

Спроба всидіти на двох стільцях завершилася лише 1 червня 2022 року, коли було заявлено, що Freedom Holdings йде з Росії. Щоправда, якщо вірити заявам самого мільярдера російським ЗМІ, виглядати це мало досить дивно, адже російські активи компанії Турлов збирається купити сам для їх подальшого продажу топ-менеджменту. Але чи це буде продаж чи просто оформлення власності на підставних осіб – невідомо.

Ще через 9 днів, 10 червня, Турлов заявив, що відмовився від російського громадянства і є громадянином Казахстану. Можливо, у Шевченківському райсуді Києва вирішили, що мільярдер "виправився", і тому 22 червня розблокували рахунки "Фрідом Фінанс Україна".

Загалом "Фрідом Фінанс Україна" далеко не єдина компанія, яка під час російської агресії намагалася працювати і на українському, і на російському ринках. Також цим займаються українські букмекери, зокрема, компанія Favbet однією рукою допомагає ЗСУ, а іншою – не гидує приймати ставки у російських клієнтів.